'Rierin odhod ničesar ne spremeni, mene ni uspel premagati'

Olimpija je v spomladanski del sezone vstopila z dvema zmagama na dveh tekmah. Kljub 100-odstotnemu izkupičku igra zmajev proti Muri in Aluminiju še vedno ni navduševala. Tega se zaveda tudi strateg Ljubljančanov Federico Bessone, ki je kljub temu zadovoljen z začetkom svojih varovancev: "Zelo sem zadovoljen z začetkom spomladanskega dela sezone. Dolgo časa smo se pripravljali, od vseh v klubu čutim pozitivno energijo. Proti Muri smo imeli nekoliko težav, a treba je reči, da je šlo za dobrega tekmeca, ki nam je dodobra otežil delo. Iz dneva v dan se izboljšujemo, to mi daje samozavest za nadaljevanje sezone."

Riera Bessoneja ne zanima

Naslednja ovira bo trenutno vodilno Celje, ki v Ljubljano prihaja kot favorit. Grofje so nedavno izgubili svojega glavnega trenerja Alberta Riero, ki se je preselil v nemški Frankfurt. 43-letni Majorčan si je prislužil sloves najboljšega trenerja v slovenski prvi ligi, a Argentinca na klopi Olimpije ni uspel premagati. Ligaški obračun se je končal z 0:0, Bessone pa je bil boljši v pokalu, kjer so njegovi varovanci slavili z 1:0. "Dokazal je, da je pripravljen za višjo raven, v Celju je odlično opravil svoje delo. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da sem dvakrat igral proti njemu in me ni uspel premagati. Najprej smo remizirali na ligaškem gostovanju, nato pa smo jih še izločili iz pokala, na tekmi, na kateri bi lahko zmagali še za kakšen gol več. Ne bi rekel, da bo njegov odhod veliko pomenil, kar se tiče igre Celja," je selitev Španca komentiral Bessone, obenem pa dodal, da v igri Celja ne pričakuje večjih presenečenj.

"Veliko sem spremljal in analiziral Celje, tudi po Rierinem odhodu igrajo na isti način. Zavedamo se, da nas čaka izredno težka tekma. Med zimskim premorom je v Celju prišlo do velikih sprememb, poleg trenerja je klub zapustilo tudi nekaj igralcev. Tudi mi smo v fazi prenove, seveda pa imajo Celjani prednost, saj trenutno zasedajo prvo mesto, kar pa je lahko na sami tekmi tudi prednost za nas. Odkar sem tu, nas še niso premagali, tako da sem samozavesten. Z zmago lahko zmanjšamo zaostanek za Mariborom in Koprom."

Brez pričakovanj o novih okrepitvah

Olimpijo sta v zimskem prestopnem roku okrepila Kelvin Ofori in Bruno Lourenco. Ob odhodu Alexa Tamma in Ivana Durdova se pojavljajo vprašanja o položaju osrednjega napadalca, s katerimi pa si Bessone ne beli glave: "Ne pričakujem novih okrepitev. Zelo sem zadovoljen z mojo ekipo. Kljub poškodbi Pedra Lucasa ne potrebujemo okrepitev na položaju osrednjega napadalca, tam lahko igra Marin ali pa tudi Kojić. Ofori in Bruno ekipi prinašata pozitivno energijo in miselnost."

Proti Muri je bil eden boljših igralcev na igrišču Dimitar Mitrovski, ki se je za dobrih 700.000 evrov poleti preselil v Ljubljano. Makedonec je proti Prekmurcem zaigral na svojem naravnem položaju t. i. desetki, ki mu očitno najbolj ustreza. Dvig forme nekdanjega igralca Varaždina veseli tudi Bessoneja, ki meni, da bo šla njegova krivulja zgolj še navzgor: "Zelo sem vesel zanj. Mitrovskega sem omenil že na prvem sestanku, ki sem ga imel z ekipo, vedel sem, da bo pomemben igralec za nas. Ko sem prišel, je bil nizko, tako fizično kot psihično. Rekel sem mu, da mora dokazati, da želi igrati. Uspelo mu je spremeniti miselnost in to se pozna tudi na njegovih predstavah. To se ne vidi samo na zadnjih tekmah, temveč od mojega prihoda. Mislim, da bomo videli pravega Mitrovskega, ki smo ga pogrešali."

Zimske okrepitve tudi v obliki povratnikov po poškodbah

Na uvodni tekmi spomladanskega dela se je med vratnici Olimpije vrnil ljubljenec ljubljanske publike, Matevž Vidovšek, ki je zaradi osebnih težav zamudil celotni jesenski del prvenstva. Korošec je že na prvi tekmi pokazal, da gre za najboljšega vratarja v ligi, ki svoji ekipi veliko pomeni tudi zaradi njegove vloge kapetana. "Že pred začetkom druge polovice sezone sem rekel, da nas čakajo tri nove okrepitve: Bruno, Ofori in Vidovšek. Matevž je izrednega pomena za ekipo, navdušen sem, da se je vrnil. Je eden najpomembnejših členov slačilnice. Njegova osebnost in energija, ki ju prinaša, sta neverjetni. Vsi v klubu so mi govorili o njem, videl sem samo njegove vrhunce, a v živo so njegove predstave še boljše. Njegove predstave pa so še bolj neverjetne v luči tega, da ga toliko časa ni bilo na zelenicah," je bil o 26-letniku poln hvale Bessone.

