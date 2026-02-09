Bessone po dominantni zmagi nad Celjem: 'Enajstmetrovka je vse, kar so imeli'

21. krog državnega prvenstva je postregel s srečanjem med ekipama, ki sta v zadnjih nekaj sezonah najbolj zaznamovali slovenski klubski nogomet. Olimpija je pred približno 2100 gledalci, številka, ki lepo ponazarja stanje duha na ljubljanskih tribunah, pokorila vodilno moštvo iz Celja in prišla do tretje zaporedne zmage v spomladanskem delu prvenstva. Pred tekmo so se aktualni državni prvaki poklonili nedavno preminuli legendi ljubljanskega in slovenskega nogometa Milošu Šoškiću.
Ljubljančani so vse od prve minute narekovali tempo igre. Po polčasu so vodili z 2:0, rezultat, ki je gostujočemu moštvu celo malce laskal. Nič kaj drugače ni bilo v prvi polovici drugega polčasa, v kateri je Olimpija po golu enega najboljših igralcev na tekmi Dina Kojića v 63. minuti svoje vodstvo še povišala. Federico Bessone je bil s predstavo svojih varovancev seveda izredno zadovoljen: "Precej bolj pomembno je to, da sem lahko ponosen na svojo ekipo, saj to ni bila lahka tekma. Odigrali smo že tretjo v zadnjem tednu dni in zelo sem ponosen. Zmagali smo vse tri zapored in to mi veliko pomeni, saj se je to zgodilo prvič po mojem prihodu. Danes sem zelo vesel in ponosen na svoje varovance."
Nato so prišle (edine) celjske minute na tekmi, ko so gostje po golu nekdanjega zmaja Svita Sešlarja z 11. metrov izid znižali na 3:1. Najstrožja kazen grofov je konkretno razburila domači tabor, ki pa je tekmo uspešno pripeljal do konca. Odločitev se je zdela "zanimiva" tudi argentinskemu strategu na ljubljanski klopi: "Dobro smo se pripravili na Celje, igralci so se odlično odzvali na navodila in analizo, vsi so opravili svoje delo na visoki ravni in točno so vedeli, kaj morajo početi. Če odštejemo tisto zanimivo enajstmetrovko Celja, smo tokrat dominirali celotno srečanje."
Beseda je po tekmi tekla tudi o novi izjemni predstavi Dimitarja Mitrovskega. Makedonec, ki je v Olimpijo prišel za 700.000 evrov težko odškodnino, je v spomladanskem delu konkretno dvignil svojo raven igranja, proti Celju pa je odigral svojo najboljšo tekmo v dresu zmajev. Kljub temu, da je vpisal zgolj asistenco za prvi gol Antonia Marina, je 27-letnik vlekel niti igre in odlično kreiral v zadnji tretjini igrišča. S predstavo svojih soigralcev je bil zadovoljen tudi nekdanji igralec Varaždina: "Zelo smo zadovoljni z zmago, ker nas ta še dodatno dvigne. Tri zaporedne zmage so bile nujno potrebne, da se dvignemo po prvi polovici sezone. Danes je bila odločilna odlična priprava na tekmo, disciplina v fazi branjenja in to, da smo izkoristili skoraj vse večje priložnosti."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.