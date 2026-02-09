Bessone po dominantni zmagi nad Celjem: 'Enajstmetrovka je vse, kar so imeli'

21. krog državnega prvenstva je postregel s srečanjem med ekipama, ki sta v zadnjih nekaj sezonah najbolj zaznamovali slovenski klubski nogomet. Olimpija je pred približno 2100 gledalci, številka, ki lepo ponazarja stanje duha na ljubljanskih tribunah, pokorila vodilno moštvo iz Celja in prišla do tretje zaporedne zmage v spomladanskem delu prvenstva. Pred tekmo so se aktualni državni prvaki poklonili nedavno preminuli legendi ljubljanskega in slovenskega nogometa Milošu Šoškiću.

Ljubljančani so vse od prve minute narekovali tempo igre. Po polčasu so vodili z 2:0, rezultat, ki je gostujočemu moštvu celo malce laskal. Nič kaj drugače ni bilo v prvi polovici drugega polčasa, v kateri je Olimpija po golu enega najboljših igralcev na tekmi Dina Kojića v 63. minuti svoje vodstvo še povišala. Federico Bessone je bil s predstavo svojih varovancev seveda izredno zadovoljen: "Precej bolj pomembno je to, da sem lahko ponosen na svojo ekipo, saj to ni bila lahka tekma. Odigrali smo že tretjo v zadnjem tednu dni in zelo sem ponosen. Zmagali smo vse tri zapored in to mi veliko pomeni, saj se je to zgodilo prvič po mojem prihodu. Danes sem zelo vesel in ponosen na svoje varovance."