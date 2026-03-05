Naslovnica
Nogomet

Bessone po izpadu Olimpije: Poraza si nismo zaslužili

Grosuplje, 05. 03. 2026 19.42

Avtor:
A.M.
Federico Bessone

Olimpija je letošnjo pokalno pot zaključila v sredo, ko jo je v četrtfinalu z izidom 1:0 izločil drugoligaš Brinje Grosuplje. "Zelo smo razočarani zaradi rezultata, saj mislim, da si poraza nismo zaslužili," je po porazu dejal trener zmajev Federico Bessone.

Domači so začeli bolje in povedli v četrti minuti prek Kevina Benkiča. Olimpija je prevladovala v polju, posebej nevarna pa ni bila. V drugem polčasu je bila slika podobna, Olimpija je imela pobudo, domači pa so bili v nekaj akcijah celo nevarnejši. "Ko greš na igrišče in v prvih petih minutah narediš dva nepotrebna prekrška, bo to ekipa Brinja izkoristila. Sem jezen in razočaran, vendar če ne izkoristiš priložnosti, ki se ti ponudijo, potem težko zmagaš," je povedal trener zeleno-belih Federico Bessone.

Preberi še Brinje uprizorilo nov šok: V Grosuplju tokrat padla Olimpija

Zmaji bodo morali poraz pri drugoligašu čim prej pozabiti, saj jih že v nedeljo v prvenstvu čaka večni derbi proti Mariboru. "Kljub vsemu smo po premoru zmagali štiri tekme in enkrat remizirali, zato še vedno trdim, da smo v dobri formi. Uspeli smo spremeniti mentaliteto in moramo nadaljevati. Jasno je, da smo razočarani, še enkrat to ponavljam. Zdaj moramo res trdo delati, da v nedeljo poskušamo osvojiti tri točke in se vsaj malo oddolžimo navijačem," je dodal Bessone, katerega varovanci po 23. tekmah prve lige za vijoličastimi zaostajajo za štiri točke, za vodilnim Celjem pa za 12 točk.

nogomet slovenski pokal brinje grosuplje olimpija Federico Bessone

KOMENTARJI

zmerni pesimist
05. 03. 2026 19.53
Ste pa izgubili
bibaleze
