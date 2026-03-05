Bessone po izpadu Olimpije: Poraza si nismo zaslužili

Domači so začeli bolje in povedli v četrti minuti prek Kevina Benkiča . Olimpija je prevladovala v polju, posebej nevarna pa ni bila. V drugem polčasu je bila slika podobna, Olimpija je imela pobudo, domači pa so bili v nekaj akcijah celo nevarnejši. "Ko greš na igrišče in v prvih petih minutah narediš dva nepotrebna prekrška, bo to ekipa Brinja izkoristila. Sem jezen in razočaran, vendar če ne izkoristiš priložnosti, ki se ti ponudijo, potem težko zmagaš," je povedal trener zeleno-belih Federico Bessone .

Zmaji bodo morali poraz pri drugoligašu čim prej pozabiti, saj jih že v nedeljo v prvenstvu čaka večni derbi proti Mariboru. "Kljub vsemu smo po premoru zmagali štiri tekme in enkrat remizirali, zato še vedno trdim, da smo v dobri formi. Uspeli smo spremeniti mentaliteto in moramo nadaljevati. Jasno je, da smo razočarani, še enkrat to ponavljam. Zdaj moramo res trdo delati, da v nedeljo poskušamo osvojiti tri točke in se vsaj malo oddolžimo navijačem," je dodal Bessone, katerega varovanci po 23. tekmah prve lige za vijoličastimi zaostajajo za štiri točke, za vodilnim Celjem pa za 12 točk.