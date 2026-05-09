Nogomet

Če bo Bravo odnesel Evropo, bodo igrali za navijače

Ljubljana , 09. 05. 2026 08.30 pred 6 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Jakob Batič
Federico Bessone

Tako Mariboru kot Olimpiji grozi, da bosta ostala brez nastopov v evropskih kvalifikacijah v prihodnji sezoni. To bi se zgodilo šele tretjič v zgodovini samostojne države, veliko več pa bo znanega že po nocojšnjem derbiju. Še prej bo na delu Bravo, ki lahko z zmago nad Radomljami mestnega tekmeca že izloči iz boja za Evropo.

Olimpija je z 1:0 dobila prvi derbi, naslednja sta se končala brez zmagovalca.
FOTO: Luka Kotnik

"Za oba kluba je to zadnja priložnost za Evropo," je novinarsko konferenco pred gostovanjem v Mariboru odprl trener zmajev Federico Bessone, ki se dobro zaveda, da trenutno petouvrščeni zmaji nimajo vsega v svojih rokah. "Ob 17. uri bomo vedeli rezultat Brava, če bo izgubil, potem bomo še imeli možnosti. Jasno pa je, da nam igra le zmaga."

Olimpiji grozi, da bo prvič po desetih letih ostala brez evropskih kvalifikacij. A trenutno se še veliko bolj govori o Mariboru, ki je zbral vsega točko več od večnega tekmeca, zaradi česar je brez službe pred dnevi ostal trener Feđa Dudić.

"Nikoli ni dobro, ko trenerski kolega ostane brez službe. Morda se mediji res bolj osredotočate na Maribor, vendar se dobro zavedam, da peto mesto ni to, kar smo si želeli. Smo Olimpija, vedno bi morali biti vsaj med top 3," je nadaljeval Bessone.

NK Maribor se je po seriji slabih rezultatov sporazumno razšel s trenerjem Feđo Dudićem.
FOTO: NK Maribor

Prvič po 17 letih oba brez Evrope?

V celotni zgodovini državnega prvenstva se je le dvakrat primerilo, da tako Maribor kot Olimpija ne bi igrala Evrope, in sicer v sezonah 2005/2006 in 2008/2009. Bo prihajajoča (2026/2027) tretja v zgodovini? Vse bolj kaže na to, saj ima Bravo trenutno ob tekmi več kar šest točk naskoka pred Mariborom in sedem pred Olimpijo.

Čeprav zeleno-belim prav nič ne gre po željah, se znova obeta številčno gostovanje Green Dragonsov. Ti so lepo zapolnili že gostujočo tribuno v Kopru, ko so ob koncu tekme vidno pokazali svojo nejevoljo. "Že takrat sem rekel, da jih razumem. Zakaj? Ker od nas pričakujejo ogromno. Vedno so tu, ko jih potrebujemo. Tudi tokrat jih bomo. Upam, da jim bomo lahko vrnili s tremi točkami."

Green Dragons so znova najavili množično gostovanje. Takšna je bila kulisa na zadnjem gostovanju Olimpije na Bonifiki.
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Za odsotnost Doffa res kriva poškodba?

Zanimivo bo videti, ali bo Bessone računal na rojaka Agustina Doffa, ki je izpustil zadnji dve tekmi. Proti Kopru ga ni bilo v kadru, zmago nad Primorjem je spremljal s klopi. Argentincu se konec sezone izteče pogodba, nove pa še ni podpisal. 

"Dobil je udarec v zadnjo stegensko mišico. Zato je manjkal. Tudi če nima sklenjene pogodbe, ga klub spoštuje," je Bessone zanikal govorice, da je Doffo manjkal, ker noče skleniti novega dogovora. Trener zmajev je razkril, da bo zaradi poškodbe manjkal tudi Alex Blanco.

Bessone pravi, da računa prav na vse nogometaše, tudi tiste, ki se jim poleti izteče trenutni dogovor in zelo verjetno kariere ne bodo nadaljevali v Ljubljani. 

Bessone pravi, da ga za svojo prihodnost v Stožicah ne skrbi.
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

'Ne skrbi me, saj čutim podporo uprave'

42-letni strokovnjak je kljub skromnim rezultatom na igrišču v začetku prejšnjega meseca podaljšal z Olimpijo še za prihodnjo sezono. Vprašali smo ga, ali se kljub temu boji za svojo prihodnost, saj se v Stožicah sila redko dogaja, da bi novo sezono začel trener, ki je končal prejšnjo.

"Ne, nikoli me ni skrbelo. Vedno pravim, da rastem kot trener. To je zame sijajna priložnost in rad bi ostal v klubu še dlje – tri ali štiri leta, da Olimpijo pripeljem tja, kamor spada," je odvrnil. Na koncu pa nas je presenetil z izjavo, da je po osmih mesecih dela v Ljubljani zadovoljen z napredkom svojih varovancev.

"Razočaran sem s svojim delom, ker bi lahko kot trener v določenih situacijah odreagiral bolje. Nogometašem bi lahko dal več podrobnih informacij, vendar sem res zadovoljen z njihovim napredkom. Pritiska ne čutim, prepričan sem, da bom tu začel naslednjo sezono. Zakaj? Ker čutim zaupanje uprave. In to je v takšnih trenutkih najpomembneje."

V petek so novinarsko konferenco imeli tudi v Ljudskem vrtu. Poleg vodje nogometnih operacij Cema Basgula so pred novinarje sedli še Jasmin Handanović, Mitja Pirih in Blaž Vrhovec, ki bodo vodili mariborsko zasedbo s klopi.

"Igralci vedo, kaj jih čaka. Situacija je, kakršna je. Kar je bilo, je treba odmisliti. Zadev za nazaj ne moremo več popraviti in zdaj bomo videli, ali smo zmožni odgovoriti na pravšnji način. Težko prodreš v misli vsakega posameznika, toda glede na odziv na zadnjih dveh treningih smo lahko optimisti. Predstavili smo fantom, da se vsak mora pogledati v ogledalo in vprašati, kaj je naredil za klub in kaj še lahko naredi za klub v soboto ter v finišu sezone," je razmišljal Handanović.

Vrhovec je dodal, da morajo prav vsi v klubu osebne interese potisniti na stran: "Zdaj smo v drugačnih vlogah, a moramo stati ob strani klubu in skušati prispevati svoj delež. Čas je za enotnost, z namenom, da v soboto izvlečemo največ, kar se da."

nogomet prva liga olimpija maribor večni derbi

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gullit
09. 05. 2026 08.42
Derbi pohabljenih levov. Prvič po letu 2006 ne bo v Evropi Olimpije in ne Maribora po vsej verjetnosti. Obisk bo verjetno temu primeren.
