Če bo Bravo odnesel Evropo, bodo igrali za navijače

"Za oba kluba je to zadnja priložnost za Evropo," je novinarsko konferenco pred gostovanjem v Mariboru odprl trener zmajev Federico Bessone, ki se dobro zaveda, da trenutno petouvrščeni zmaji nimajo vsega v svojih rokah. "Ob 17. uri bomo vedeli rezultat Brava, če bo izgubil, potem bomo še imeli možnosti. Jasno pa je, da nam igra le zmaga." Olimpiji grozi, da bo prvič po desetih letih ostala brez evropskih kvalifikacij. A trenutno se še veliko bolj govori o Mariboru, ki je zbral vsega točko več od večnega tekmeca, zaradi česar je brez službe pred dnevi ostal trener Feđa Dudić. "Nikoli ni dobro, ko trenerski kolega ostane brez službe. Morda se mediji res bolj osredotočate na Maribor, vendar se dobro zavedam, da peto mesto ni to, kar smo si želeli. Smo Olimpija, vedno bi morali biti vsaj med top 3," je nadaljeval Bessone.

Prvič po 17 letih oba brez Evrope?

V celotni zgodovini državnega prvenstva se je le dvakrat primerilo, da tako Maribor kot Olimpija ne bi igrala Evrope, in sicer v sezonah 2005/2006 in 2008/2009. Bo prihajajoča (2026/2027) tretja v zgodovini? Vse bolj kaže na to, saj ima Bravo trenutno ob tekmi več kar šest točk naskoka pred Mariborom in sedem pred Olimpijo. Čeprav zeleno-belim prav nič ne gre po željah, se znova obeta številčno gostovanje Green Dragonsov. Ti so lepo zapolnili že gostujočo tribuno v Kopru, ko so ob koncu tekme vidno pokazali svojo nejevoljo. "Že takrat sem rekel, da jih razumem. Zakaj? Ker od nas pričakujejo ogromno. Vedno so tu, ko jih potrebujemo. Tudi tokrat jih bomo. Upam, da jim bomo lahko vrnili s tremi točkami."

Za odsotnost Doffa res kriva poškodba?

Zanimivo bo videti, ali bo Bessone računal na rojaka Agustina Doffa, ki je izpustil zadnji dve tekmi. Proti Kopru ga ni bilo v kadru, zmago nad Primorjem je spremljal s klopi. Argentincu se konec sezone izteče pogodba, nove pa še ni podpisal. "Dobil je udarec v zadnjo stegensko mišico. Zato je manjkal. Tudi če nima sklenjene pogodbe, ga klub spoštuje," je Bessone zanikal govorice, da je Doffo manjkal, ker noče skleniti novega dogovora. Trener zmajev je razkril, da bo zaradi poškodbe manjkal tudi Alex Blanco. Bessone pravi, da računa prav na vse nogometaše, tudi tiste, ki se jim poleti izteče trenutni dogovor in zelo verjetno kariere ne bodo nadaljevali v Ljubljani.

'Ne skrbi me, saj čutim podporo uprave'

42-letni strokovnjak je kljub skromnim rezultatom na igrišču v začetku prejšnjega meseca podaljšal z Olimpijo še za prihodnjo sezono. Vprašali smo ga, ali se kljub temu boji za svojo prihodnost, saj se v Stožicah sila redko dogaja, da bi novo sezono začel trener, ki je končal prejšnjo. "Ne, nikoli me ni skrbelo. Vedno pravim, da rastem kot trener. To je zame sijajna priložnost in rad bi ostal v klubu še dlje – tri ali štiri leta, da Olimpijo pripeljem tja, kamor spada," je odvrnil. Na koncu pa nas je presenetil z izjavo, da je po osmih mesecih dela v Ljubljani zadovoljen z napredkom svojih varovancev. "Razočaran sem s svojim delom, ker bi lahko kot trener v določenih situacijah odreagiral bolje. Nogometašem bi lahko dal več podrobnih informacij, vendar sem res zadovoljen z njihovim napredkom. Pritiska ne čutim, prepričan sem, da bom tu začel naslednjo sezono. Zakaj? Ker čutim zaupanje uprave. In to je v takšnih trenutkih najpomembneje."