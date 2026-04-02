Bessone sodelovanje z Olimpijo podaljšal do konca naslednje sezone

Argentinec je tretji trener zmajev v letošnji sezoni, v slovenski prestolnici pa deluje od septembra. "Vesel sem, da ostajam del Olimpije. Verjamem v ekipo, klub in navijače. Skupaj želimo graditi uspešno dolgoročno zgodbo. Prišel sem v zahtevnem obdobju, z ekipo opravil zimske priprave in odlično začel pomlad. Pripetil se nam je padec, kar bomo morali v zadnji četrtini prvenstva popraviti. Novo sodelovanje vsekakor predstavlja zaupanje vodstva, ki ga želim upravičiti z uspešnimi rezultati. Najprej na domači, nato še na evropski sceni," je ob podpisu nove pogodbe dejal Federico Bessone.
Ob sklenitvi novega sodelovanja je spregovoril tudi lastnik kluba Adam Delius: "Kot smo že napovedali, smo danes uspešno podaljšali sodelovanje z našim glavnim trenerjem Fedejem Bessonejem. Uživa popolno zaupanje, tako na strokovni kot tudi na osebni ravni. Naše sodelovanje temelji na medsebojnem spoštovanju. Fede je pomemben del ekipe in prihodnosti kluba, zato se veselimo nadaljnjega skupnega obdobja."
