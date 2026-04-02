Nogomet

Bessone sodelovanje z Olimpijo podaljšal do konca naslednje sezone

Ljubljana, 02. 04. 2026 19.23 pred 25 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
Federico Bessone

Federico Bessone bo tudi v prihodnje vodil nogometaše Olimpije. Z vodstvom se je dogovoril za podaljšanje sodelovanja, podpisal je pogodbo za sezono 2026/27 z možnostjo dodatnega enoletnega podaljšanja.

Argentinec je tretji trener zmajev v letošnji sezoni, v slovenski prestolnici pa deluje od septembra. "Vesel sem, da ostajam del Olimpije. Verjamem v ekipo, klub in navijače. Skupaj želimo graditi uspešno dolgoročno zgodbo. Prišel sem v zahtevnem obdobju, z ekipo opravil zimske priprave in odlično začel pomlad. Pripetil se nam je padec, kar bomo morali v zadnji četrtini prvenstva popraviti. Novo sodelovanje vsekakor predstavlja zaupanje vodstva, ki ga želim upravičiti z uspešnimi rezultati. Najprej na domači, nato še na evropski sceni," je ob podpisu nove pogodbe dejal Federico Bessone.

FOTO: Luka Kotnik

Ob sklenitvi novega sodelovanja je spregovoril tudi lastnik kluba Adam Delius: "Kot smo že napovedali, smo danes uspešno podaljšali sodelovanje z našim glavnim trenerjem Fedejem Bessonejem. Uživa popolno zaupanje, tako na strokovni kot tudi na osebni ravni. Naše sodelovanje temelji na medsebojnem spoštovanju. Fede je pomemben del ekipe in prihodnosti kluba, zato se veselimo nadaljnjega skupnega obdobja."

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NkMaribor
02. 04. 2026 20.13
Očitno hočejo imeti 4.mesto😂😂😂
bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
zadovoljna
Portal
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
