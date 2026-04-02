Bessone sodelovanje z Olimpijo podaljšal do konca naslednje sezone

Argentinec je tretji trener zmajev v letošnji sezoni, v slovenski prestolnici pa deluje od septembra. "Vesel sem, da ostajam del Olimpije. Verjamem v ekipo, klub in navijače. Skupaj želimo graditi uspešno dolgoročno zgodbo. Prišel sem v zahtevnem obdobju, z ekipo opravil zimske priprave in odlično začel pomlad. Pripetil se nam je padec, kar bomo morali v zadnji četrtini prvenstva popraviti. Novo sodelovanje vsekakor predstavlja zaupanje vodstva, ki ga želim upravičiti z uspešnimi rezultati. Najprej na domači, nato še na evropski sceni," je ob podpisu nove pogodbe dejal Federico Bessone.