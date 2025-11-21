Olimpija na minus 15, a Bessone je poln optimizma

16. krog domačega prvenstva prinaša drugi večni derbi sezone. V nedeljo bo drugouvrščeni Maribor pred svojimi navijači gostil Olimpijo, ki je trenutno šele na petem mestu s kar 15 točkami zaostanka za vodilnim Celjem. A trener zmajev Federico Bessone najpomembnejšo tekmo v slovenskem klubskem nogometu pričakuje zelo samozavestno.

Prvi večni derbi sezone je z mojstrovino odločil Jošt Urbančič. Matevž Dajčar se je izkazal z ubranjeno enajstmetrovko. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Zmaji so pred reprezentančnim premorom premagali Primorje (2:0) in tako prekinili štiri tekme dolg niz brez prvenstvene zmage. Če pogled na lestvico navijačem Olimpije ne vliva optimizma, so v taboru aktualnih prvakov, vsaj tako zatrjuje trener Federico Bessone, zelo samozavestni. "Resnično verjamem v ekipo in to, kar počnemo. V zadnjih dveh, treh tednih imam občutek, da smo na pravi poti. Sem zelo optimističen. Zato bomo v Maribor šli po tri točke," je napovedal na petkovi novinarski konferenci in izpostavil, da v zadnjem času v igri svojih varovancev opaža velike pozitivne spremembe. Olimpija bo skušala prekiniti negativen niz gostovanj v Ljudskem vrtu, z zadnjih petih je domov odnesla vsega točko. Maribor je v gosteh nazadnje ugnala avgusta 2022, ko sta zadela zdajšnja reprezentanta Svit Sešlar in Timi Max Elšnik.

Derbi se čuti že na treningih

Bessone bo prvič vodil zmaje na večnem derbiju. Prvega letošnjega, ko je Olimpija v Stožicah minimalno slavila po golu Jošta Urbančiča, je s klopi spremljal Nizozemec Erwin van de Looi. 40-letni Argentinec je poudaril, da se še kako dobro zaveda pomembnosti obračuna, še posebej za navijače, o čemer se je pogovarjal z domačimi uslužbenci kluba. "Zato je pomembno, da so v klubu lokalni ljudje, ki dobro vedo, kakšen je občutek na teh tekmah." Dodal je, da se tudi po reakcijah na treningih in vzdušju v garderobi čuti, da prihaja posebna tekma: "Vsi so zelo motivirani. Vsi želijo igrati. Zame kot trenerja je težko, ker se moram odločiti, koga poslati v igro in koga na klop."

Pred derbijem se je v polni pogon vrnil Dino Kojić. V taboru zmajev je trenutno edini poškodovan že dlje časa odsotni Marko Ristić, ki se bo treningom prve ekipe pridružil po tekmi z Mariborom.

Bessone ima trenutno sladke skrbi s sestavo moštva, saj novih poškodb ni. Zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov bo sicer manjkal kapetan Agustin Doffo. "Za nas je izjemnega pomena in jasno je, da ga bomo pogrešali. A imamo ostale, ki ga lahko nadomestijo," je prepričan trener, ki je Olimpijo prevzel sredi septembra.

Mariborčani veljajo za favorite, a tudi v Ljudskem vrtu se ta hip ne cedita med in mleko. Vijoličasti za Celjem zaostajajo devet točk. FOTO: NK Maribor icon-expand

Bessone svari pred individualno kakovostjo mariborskih tujcev

Mariborčani v derbi vstopajo s šestimi točkami naskoka pred večnimi tekmeci, zato je jasno, čigava je vloga favorita. Bessone svari predvsem pred individualno kakovostjo Mariborčanov, a dodaja, da njegovi varovanci točno vedo, kaj se od njih pričakuje. "Na derbiju se lahko vedno zgodi vse. Čaka nas odlična atmosfera, šli bomo po tri točke," je Argentinec nato še enkrat več izpostavil jasne namene Olimpije v Ljudskem vrtu. Manj odločen pa je bil, ko smo ga vprašali o trenutnih ciljih kluba. Če so bili ti pred začetkom sezone povsem jasni, temu zdaj še zdaleč ni tako. Zaostanek 15 točk za Celjem je ogromen, zato v Stožicah ta hip ne razmišljajo o branjenju naslova. Bessone je klišejsko poudaril, da razmišlja le o naslednji tekmi: "Ne morem zagotoviti, da bomo prvaki ali da bomo igrali Evropo. Seveda bi to rad, ampak razmišljamo le o naslednji tekmi. Ne smemo izgubljati točk. Tako bo naša samozavest rastla."

Federico Bessone je kot trener zmajev odvodil sedem tekem, dobil je tri, od tega le dve v prvenstvu. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Po oktobrskem reprezentančnem premoru so Bessonejevi varovanci odigrali eno najboljših tekem v tej sezoni, ko so na gostovanju v Celju remizirali brez zadetkov. Trener zmajev je prepričan, da so dodaten čas za pripravo tudi tokrat dobro izkoristili. "Vse se vrti okoli časa, ki je zelo pomemben, da lahko nogometašem predam pravilne informacije," je še izpostavil Bessone, ki ga v nedeljo čaka prvi večji derbi v trenerski karieri.