Isco Betisu prinesel zmago nad Real Madridom

Za veselje gostov je že v 10. minuti poskrbel Brahim Diaz , vendar galaktiki prednosti niso uspeli zadržati niti do konca prvega polčasa. V 34. minuti je za nogometaše iz Seville izenačil Johnny Cardoso in moštvi sta na odmor odšli z neodločenim izidom.

Težka tekma čaka tretjeuvrščeni Atletico Madrid. To bo za colchonerose zadnja tekma pred osmino finala Lige prvakov, v kateri se bodo pomerili z mestnim tekmecem Real Madridom. Tekmo bomo v torek prenašali na Kanalu A in VOYO.

Preostale tri do sedaj odigrane tekme 26. kroga so se končale z delitvijo točk. Real Valladolid in Las Palmas 1:1 ter Rayo Vallecano in Sevilla sta se razšla z 1:1, Girona in Celta Vigo pa z 2:2.