Spodrsljaj Reala v Sevilli, Barcelona je spet prva

Real je po zmagi na večnem derbiju (2:0) povrnil prvo mesto na lestvici, a ga je že na naslednji tekmi v La Ligi po El clasicu čakala nov zahteven preizkus. Gostovanje v Sevilli je vselej nepredvidljivo in Betis je za Madridčane na domačem igrišču tradicionalno predstavljal zahteven zalogaj. Tudi tokrat je bilo tako. Dinamičen prvi polčas je z zadetkoma postregel v sami končnici, ko je najprej v delirij domače navijače spravil Sidnei, asistiral je Nabil Fekir, pred koncem polčasa pa je domače občinstvo umiril Francoz Karim Benzema z zadetkom iz enajstmetrovke. Najstrožjo kazen je priigral Marcelo.



Odprta igra z obeh strani se je nadaljevala tudi v drugem delu, tekmeca sta iskala nov gol in najprej so bili zelo blizu drugemu zeleno beli, ko je 38-letni veteran Joaquinže preigral gostujočega čuvaja Thibauta Courtoisa, a streljal medlo. To je bila zares imenitna priložnost za domače, ki se je rodila po zmedi v Realovi obrambni vrsti. V zadnjih dvajsetih minutah so Madridčani močno pritisnili, bili ob poskusih Luka Modrića, Ferlanda Mendyja in Benzemaja zelo blizu novemu zadetku, a je tudi okvir vrat preprečil vodstvo gostov iz španske prestolnice. Vratar Betisa Joel Robles je bil ves čas na preizkušnji in je svoje delo opravljal brezhibno. V trenutku gostujoče terenske pobude pa je do novega zadetka prišel Betis. Darilo Benzemaja, Francoz je naredil grobo napako na sredini igrišča, je izkoristil nekdanji nogometaš Barcelone Cristian Tello, ki je zanesljivo zadel v situaciji ena na ena z vratarjem. Real je po porazu prvo mesto na lestvici vnovič prepustil Barceloni.



Izid:

Betis Sevilla - Real Madrid 2:1 (1:1)

Sidnei 40., Tello 73.; Benzema 45./11m