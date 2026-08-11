Bezos tik pred nakupom Liverpoola

FSG je lastnik nogometnega kluba Liverpool od leta 2010, ko je klub za dobrih 350 milijonov evrov kupil od dotedanjih lastnikov Toma Hicksa in Georgea Gilletta. Liverpool je bil takrat v resnih finančnih težavah.

Po 16 letih pa naj bi evropski nogometni velikan po pisanju britanskih medijev dobil novega solastnika oziroma skupino novih vlagateljev. Med njimi naj bi bil tudi Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona in eden najbogatejših ljudi na svetu. Revija Forbes njegovo premoženje ocenjuje na več kot 240 milijard evrov.

Skupina vlagateljev, med katerimi je tudi Bezos, naj bi po poročanju otoških medijev za približno 30-odstotni delež angleškega kluba FSG-ju plačala okoli pet milijard evrov.

Skupino vodi britansko-indijski milijonar in poslovnež Amit Bhatia, del nje pa je tudi soustanovitelj Facebooka Eduardo Saverin.

Bhatia je sicer zet indijskega milijarderja in poslovneža Lakshmija Mittala in je bil 18 let direktor in solastnik angleškega kluba Queens Park Rangers, preden se je odpovedal svojemu deležu v londonskem klubu. Saverin pa je bil del konzorcija, ki je sestavil neuspešno ponudbo za prevzem nogometnega kluba Chelsea med dražbo leta 2022, ki jo je sprožila invazija Vladimirja Putina na Ukrajino.

Liverpool je sicer poslovno leto 2024/25 sklenil z rekordnimi prihodki v višini 822 milijonov evrov.