Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bezos tik pred nakupom Liverpoola

Liverpool, 11. 08. 2026 11.40 pred 3 urami 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Jeff Bezos bo kmalu obljubil večno zvestobo Lauren Sanchez.

Konzorcij, katerega član je tudi milijarder in eden najbogatejših ljudi na svetu Jeff Bezos, je blizu dogovora o nakupu približno 30-odstotnega deleža v nogometnem klubu Liverpool, poročajo angleški mediji. Vrednost posla naj bi znašala okoli 5 milijard evrov.

Liverpool
Liverpool
FOTO: Profimeda

FSG je lastnik nogometnega kluba Liverpool od leta 2010, ko je klub za dobrih 350 milijonov evrov kupil od dotedanjih lastnikov Toma Hicksa in Georgea Gilletta. Liverpool je bil takrat v resnih finančnih težavah.

Po 16 letih pa naj bi evropski nogometni velikan po pisanju britanskih medijev dobil novega solastnika oziroma skupino novih vlagateljev. Med njimi naj bi bil tudi Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona in eden najbogatejših ljudi na svetu. Revija Forbes njegovo premoženje ocenjuje na več kot 240 milijard evrov.

Skupina vlagateljev, med katerimi je tudi Bezos, naj bi po poročanju otoških medijev za približno 30-odstotni delež angleškega kluba FSG-ju plačala okoli pet milijard evrov.

Skupino vodi britansko-indijski milijonar in poslovnež Amit Bhatia, del nje pa je tudi soustanovitelj Facebooka Eduardo Saverin.

Bhatia je sicer zet indijskega milijarderja in poslovneža Lakshmija Mittala in je bil 18 let direktor in solastnik angleškega kluba Queens Park Rangers, preden se je odpovedal svojemu deležu v londonskem klubu. Saverin pa je bil del konzorcija, ki je sestavil neuspešno ponudbo za prevzem nogometnega kluba Chelsea med dražbo leta 2022, ki jo je sprožila invazija Vladimirja Putina na Ukrajino.

Liverpool je sicer poslovno leto 2024/25 sklenil z rekordnimi prihodki v višini 822 milijonov evrov.

Lauren Sanchez in Jeff Bezos
Lauren Sanchez in Jeff Bezos
FOTO: Profimedia

Bezos po Amazonu vstopa v svet športnih poslov

Odkar je Jeff Bezos leta 2021 odstopil z mesta glavnega izvršnega direktorja Amazona, vse bolj kaže zanimanje za naložbe v šport. Leta 2023 so milijarderja povezovali s prevzemom franšize NFL Washington Commanders. Prav tako je že prej preučeval možnost nakupa Seattle Seahawks, vendar do prevzema ni prišlo. 

Preberi še Redsi z Anfielda so naprodaj

Bezos se je na koncu odločil, da ne bo oddal ponudbe za nobeno od franšiz, zdaj pa je videti, da bo Bezos vendarle vstopil v svet športnih lastništev – in sicer prek Liverpoola.

Razlagalnik

Fenway Sports Group je ena najvplivnejših športnih investicijskih družb na svetu s sedežem v ZDA. Poleg nogometnega kluba Liverpool so v njihovi lasti tudi slovita bejzbolska ekipa Boston Red Sox, hokejski klub Pittsburgh Penguins in dirkaška ekipa NASCAR, RFK Racing. Podjetje je znano po tem, da v športne franšize vnaša korporativne pristope k upravljanju, s katerimi želi povečati komercialni uspeh in dolgoročno vrednost klubov.

Lakshmi Mittal je indijski poslovnež in eden najbogatejših ljudi na svetu, ki je zaslovel predvsem kot predsednik in izvršni direktor družbe ArcelorMittal. To podjetje je največji proizvajalec jekla na svetu. Mittal je v poslovni zgodovini znan po svoji strategiji konsolidacije jeklarske industrije z agresivnimi prevzemi po vsem svetu, s čimer je popolnoma spremenil globalni trg jekla in postal ključna figura v industrijskem sektorju.

V ZDA športni klubi delujejo kot 'franšize', kar pomeni, da so del zaprtega sistema lige, kjer ni napredovanja ali izpadanja, kot smo vajeni v evropskem nogometu. Lastnik franšize ima ekskluzivno pravico do nastopanja v določeni ligi (npr. NFL ali MLB) na določenem geografskem območju. Ta model zagotavlja lastnikom visoko stopnjo finančne varnosti, saj so prihodki lige pogosto enakomerno porazdeljeni med vse člane, kar klube spreminja v zelo stabilne in vredne poslovne naložbe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Liverpool Jeff Bazos

'V takšne tekme vstopiš s hladno glavo in vročim srcem'

Bristić uradno na Otok, okrepil nekdanje angleške prvake

24ur.com Še lani 'težak' 5,5 milijarde evrov, zdaj v stečajnem postopku
24ur.com Prodaja moštva Washington Commanders najdražja v zgodovini športa
24ur.com Uefini prihodki prvič nad pet milijard v sezoni, ko ni moškega EP
24ur.com Hanovo ministrstvo odobrilo 1,3 milijona Krčevemu T-2
Cekin.si 43 milijonov evrov? Koliko so po razhodu zahtevale ali prejele partnerice športnih zvezdnikov
24ur.com Slovenski milijonarji so skupaj težki 8,7 milijarde evrov
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Priljubljeni igralec pri 55 letih pričakuje prvega otroka
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
zadovoljna
Portal
Nihče ni pričakoval takšne preobrazbe: v cvetličnih bikinkah je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
vizita
Portal
Kateri kruh je najbolj zdrav? Ne nasedajte zvijačam
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največja napaka pri izbiri mesa
Največja napaka pri izbiri mesa
cekin
Portal
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
moskisvet
Portal
Drži jo za roko, gleda pa proti drugi: Rodri nehote poustvaril sloviti meme
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
dominvrt
Portal
Če želite prihodnje leto bujne hortenzije, tega opravila nikar ne preskočite
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
okusno
Portal
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
voyo
Portal
Svingerski safari
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Mamin dan
Mamin dan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897