Bezos tik pred nakupom Liverpoola

FSG je lastnik nogometnega kluba Liverpool od leta 2010, ko je klub za dobrih 350 milijonov evrov kupil od dotedanjih lastnikov Toma Hicksa in Georgea Gilletta. Liverpool je bil takrat v resnih finančnih težavah.
Po 16 letih pa naj bi evropski nogometni velikan po pisanju britanskih medijev dobil novega solastnika oziroma skupino novih vlagateljev. Med njimi naj bi bil tudi Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona in eden najbogatejših ljudi na svetu. Revija Forbes njegovo premoženje ocenjuje na več kot 240 milijard evrov.
Skupina vlagateljev, med katerimi je tudi Bezos, naj bi po poročanju otoških medijev za približno 30-odstotni delež angleškega kluba FSG-ju plačala okoli pet milijard evrov.
Skupino vodi britansko-indijski milijonar in poslovnež Amit Bhatia, del nje pa je tudi soustanovitelj Facebooka Eduardo Saverin.
Bhatia je sicer zet indijskega milijarderja in poslovneža Lakshmija Mittala in je bil 18 let direktor in solastnik angleškega kluba Queens Park Rangers, preden se je odpovedal svojemu deležu v londonskem klubu. Saverin pa je bil del konzorcija, ki je sestavil neuspešno ponudbo za prevzem nogometnega kluba Chelsea med dražbo leta 2022, ki jo je sprožila invazija Vladimirja Putina na Ukrajino.
Liverpool je sicer poslovno leto 2024/25 sklenil z rekordnimi prihodki v višini 822 milijonov evrov.
Bezos po Amazonu vstopa v svet športnih poslov
Odkar je Jeff Bezos leta 2021 odstopil z mesta glavnega izvršnega direktorja Amazona, vse bolj kaže zanimanje za naložbe v šport. Leta 2023 so milijarderja povezovali s prevzemom franšize NFL Washington Commanders. Prav tako je že prej preučeval možnost nakupa Seattle Seahawks, vendar do prevzema ni prišlo.
Bezos se je na koncu odločil, da ne bo oddal ponudbe za nobeno od franšiz, zdaj pa je videti, da bo Bezos vendarle vstopil v svet športnih lastništev – in sicer prek Liverpoola.
Fenway Sports Group je ena najvplivnejših športnih investicijskih družb na svetu s sedežem v ZDA. Poleg nogometnega kluba Liverpool so v njihovi lasti tudi slovita bejzbolska ekipa Boston Red Sox, hokejski klub Pittsburgh Penguins in dirkaška ekipa NASCAR, RFK Racing. Podjetje je znano po tem, da v športne franšize vnaša korporativne pristope k upravljanju, s katerimi želi povečati komercialni uspeh in dolgoročno vrednost klubov.
Lakshmi Mittal je indijski poslovnež in eden najbogatejših ljudi na svetu, ki je zaslovel predvsem kot predsednik in izvršni direktor družbe ArcelorMittal. To podjetje je največji proizvajalec jekla na svetu. Mittal je v poslovni zgodovini znan po svoji strategiji konsolidacije jeklarske industrije z agresivnimi prevzemi po vsem svetu, s čimer je popolnoma spremenil globalni trg jekla in postal ključna figura v industrijskem sektorju.
V ZDA športni klubi delujejo kot 'franšize', kar pomeni, da so del zaprtega sistema lige, kjer ni napredovanja ali izpadanja, kot smo vajeni v evropskem nogometu. Lastnik franšize ima ekskluzivno pravico do nastopanja v določeni ligi (npr. NFL ali MLB) na določenem geografskem območju. Ta model zagotavlja lastnikom visoko stopnjo finančne varnosti, saj so prihodki lige pogosto enakomerno porazdeljeni med vse člane, kar klube spreminja v zelo stabilne in vredne poslovne naložbe.
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