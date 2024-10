Bi Mourinho lahko postal novi trener Evertona?

Mourinho, ki trenutno vodi turški klub Fenerbahče, ima sicer s potencialnim novim lastnikom Evertona, Danom Friedkinom, bogato zgodovino. Leta 2021 ga je namreč slednji namestil za managerja Rome, v lanski sezoni pa je to funkcijo tudi neslavno izgubil. Nato je sledil vroč odhod v turško prvenstvo. In čeprav je Portugalec službo v Turčiji prevzel šele to poletje, so mnogi prepričani, da se ga ne sme izključiti kot enega izmed možnih kandidatov za novega trenerja Evertona. S tremi naslovi Premier lige, je zagotovo kandidat, ki vedno kotira precej visoko.