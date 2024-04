Bi, pa ne bi, pa spet bi: Si bo Xavi premislil in ostal na klopi Barcelone?

Xavi Hernandez je januarja po ligaškem porazu proti Villarealu šokiral javnost in sporočil, da bo po koncu sezone zapustil klop Barcelone. Njegovi odločitvi je sledilo obdobje vse boljše igre in rezultatov. Iz dneva v dan so bile vse glasnejše govorice, da vodstvo kluba želi nekdanjega igralca vendarle zadržati na mestu trenerja. Xavi je vseskozi zanikal namigovanja, da bo svojo odločitev spremenil, a zdaj španski mediji namigujejo, da vendarle ni tako.