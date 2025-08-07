Bi se moral Šeško odločiti za Manchester United ali Newcastle?

V boju za slovenskega napadalca Benjamina Šeška sta ostala le še Manchester United in Newcastle, ki sta RB Leipzigu že podala ponudbi, a sta bila oba angleška kluba za Nemce zaenkrat še premalo konkretna. Pretehtali smo, katera selitev bi imela več smisla.

Prva Newcastlova ponudba v višini 75 milijonov evrov, skupaj s 5 milijoni v morebitnih dodatkih, je bila ocenjena kot nezadostna. A v ponedeljek zvečer so jo zvišali na vsaj 80 milijonov evrov. V torek pa je Manchester United ponudil dogovor v vrednosti 75 milijonov evrov plus dodatnih 10 milijonov v dosegljivih bonusih.

Leipzig je ponudbi zavrnil, a zdi se, da se v naslednjih dneh obetajo dodatne ponudbe, kar pomeni, da bo končna odločitev padla na ramena 22-letnega napadalca Benjamina Šeška, ki se nekoliko bolj nagiba na stran Manchestra. United je globalno precej bolj prepoznaven klub, Rdeči vragi pa so prepričani, da si Šeško želi k njim. Toda v prejšnji sezoni Premier lige so za Newcastlom zaostali za kar 24 točk, povrh vsega pa se niso uvrstili v evropska tekmovanja za prihajajočo sezono, medtem ko si je moštvo Eddieja Howa priigralo mesto v elitni Ligi prvakov.

Zakaj bi se Šeško odločil za Manchester United?

Morda kot prednost izstopa zgolj večji ugled Manchester Uniteda. Čeprav klub že vse od odhoda slovitega trenerja Sira Alexa Fergusona zaostaja za pričakovanji, igralce še vedno privlači prestiž igranja v teatru sanj. Novinca Bryan Mbeumo in Matheus Cunha, za katera so Rdeči vragi odšteli skoraj 150 milijonov evrov, sta kot razlog za selitev v klub navedla spomine iz otroštva, nekdanjo prevlado Uniteda in majice Cristiana Ronalda.

Šeško je bil ob finalu Lige prvakov 2007/08, ko je United po enajstmetrovkah premagal Chelsea, še 10 dni oddaljen od petega rojstnega dne, zato so njegovi spomini na Fergusonovo obdobje verjetno zelo megleni. A skoraj dve desetletji kasneje status Uniteda kot enega največjih klubov na svetu še vedno obstaja. Za mnoge igralce je izziv, da klub znova pripeljejo na vrh, zelo privlačen.

Zakaj bi se Šeško odločil za Newcastle?

Najpomembnejša razloga sta zagotovo igranje v Ligi prvakov in trener Eddie Howe. Trener črno-belih iz igralcev izvleče maksimum. Ima dokazano zgodovino izboljševanja igralcev, tudi tistih, za katere je klub plačal visoke odškodnine – primeri so Alexander Isak, Bruno Guimaraes, Anthony Gordon in Joelinton. Vsi so po prihodu v klub povečali svojo tržno vrednost, medtem ko je to pri Unitedu v zadnjih letih, kjer večina igralcev nazaduje, prava redkost.

Eddie Howe FOTO: AP icon-expand

V Newcastlu bi Šeško zagotovo dobil priložnosti. Čeprav klub javno vztraja, da Isak ni naprodaj, bi prihod Šeška lahko pomenil, da bi Šved odšel v Liverpool. Ker se je Callum Wilson že preselil v West Ham, bi bil njegov edini neposredni konkurent Will Osula – mlajši in manj izkušen od Šeška. Poleg tega bi lahko Šeško nadaljeval z nastopi v Ligi prvakov, kjer je nastopal štiri leta zapored (Salzburg in Leipzig).

Dodati je potrebno še nekoliko manjši medijski pritisk v severovzhodni Angliji, kjer bi mu najverjetneje dali več časa za prilagoditev in razumevanje trenerjevih zahtev kot v Manchestru. Vse to kaže, da bi bila selitev na St James' Park zanj morda boljša poteza kot prestop na Old Trafford.

Zakaj se ne bi odločil za Manchester United?

Lestvica Premier lige iz lanske sezone pove veliko. 15. mesto Manchester Uniteda je njihova najslabša uvrstitev v zadnjih 51 letih. Poleg tega so izgubili finale Evropske lige proti Tottenhamu, kar pomeni, da bodo prvič po sezoni 2014/15 ostali brez evropskih tekmovanj.

Rasmus Hojlund, ki je podoben tip igralca kot Šeško, se pod vodstvom Rubena Amorima ni proslavil. FOTO: AP icon-expand

Newcastle lahko ponudi Ligo prvakov že zdaj, medtem ko sploh ni zagotovila, da bo moštvu Rubena Amorima kmalu uspelo priti med evropsko elito. Če se Šeško odloči za Old Trafford, bo vstopil v projekt, ki doslej ni pokazal resnih znakov trajnega napredka. Trener ima malo manevrskega prostora in je že javno omenjal možnost odhoda, čeprav je na čelu ekipe šele slabo leto.

Res je, pripravljalne tekme v ZDA so prinesle nekaj optimizma, toda za mladega napadalca je to zelo tvegano okolje, saj je Manchester United trenutno precej nestabilen klub.

Zakaj se ne bi odločil za Newcastle?

Newcastlu je to poletje težko pridobivati okrepitve. Pripeljali so Anthonyja Elango in vratarja Aarona Ramsdala, a več visokoletečih ciljev se je odločilo za druge klube – Joao Pedro, Cunha, Mbeumo, Liam Delap, Hugo Ekitike in James Trafford.

