Bielsa ostaja na Otoku

Marcelo Bielsa je k Leedsu prišel leta 2018 in klub popeljal iz druge v prvo ligo – prvič po 16 letih. V prejšnji sezoni je Leeds končal na devetem mestu med angleško elito.

Šestinšestdesetletni strateg je pohvalil klubsko hierarhijo in voljo za vlaganje v trenažne objekte in infrastrukturo in poudaril, da je tudi to vplivalo na to, da bo še četrto leto v Leedsu.