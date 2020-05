Bivši soigralec napovedal: Katar 2022 je lahko Messijev 'zadnji ples'

V enajstih letih skupnega igranja za reprezentanco Argentine sta Lucas Biglia in Lionel Messimorala preboleti številne neuspehe, nazadnje na SP 2018 v Rusiji, ko so se "gavči" po precejšnjem mučenju uspeli prebiti iz skupine, nato pa na prvi stopnički izločilnih bojev v izjemnem obračunu morali priznati premoč kasnejši prvakinji Franciji (4:3). Biglia se je že poslovil od dresa z državnim grbom, Messi pa je v slogu Michaela Jordanato že storil leta 2016, a se nato hitro vrnil, čeprav mu za razliko od legendarnega košarkarja ekipe Chicago Bulls povratka ni uspelo začiniti s kakšnim naslovom.

Biglia je po ogledu dokumentarnega filma ESPNz naslovom Zadnji ples, ki je v zadnjih tednih navduševal ljubitelje košarke in športa po vsem svetu, potegnil nekaj vzporednic med Messijem in Jordanom, ki se je v svoji zadnji sezoni v vrstah čikaških Bikov leta 1998 poslovil s šestim naslovom prvaka.

'Vem, kaj bi to pomenilo zanj in za ljudi v Argentini'

"Oni dan sem zaključil z ogledom Zadnjega plesa, bilo je izvrstno," je Biglia dejal v pogovoru za španski radio FM 94,7."Začel sem razmišljati, da bom čez nekaj let, upam, lahko spremljal nekaj podobnega z našim fenomenom. Naučili smo se lahko celo kopico reči iz njegovega vsakdana. Ker smo ga videli trenirati, videli smo ga igrati, a vsakodnevno se zgodi toliko reči, za katere se sploh ne ve, to pa so predstavili v seriji. V prihodnje bi rad videl tisti prizor, ko Jordan objema pokal in joka. To bi rad videl z Messijem in pokalom za naslov svetovnega prvaka. To bi rad videl. Vem, kaj bi to pomenilo zanj in za ljudi v Argentini."

Ni skrivnost, da Messi v dresu Argentine nikoli ni užival tolikšnega spoštovanja kot na evropskih zelenicah v barvah Barcelone, kjer je v vsega nekaj letih kot napadalec članskega moštva osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. V domovini je bil neprestano tarča kritik, ki so se še okrepile po kar treh porazih v finalu južnoameriškega prvenstva in leta 2014, ko so Argentinci v Braziliji na mundialu klonili šele na zadnji stopnički v podaljšku proti Nemčiji (0:1).

Ni besed za njegovo mojstrstvo

"Dobri spomini se ohranijo, seveda, slabi pa tudi vedno ostanejo,"je nadaljeval Biglia."Zakaj mora oseba tako trpeti? Na zadnjem svetovnem prvenstvu, ko ga vidiš, kako ga je izpad prizadel, se vprašaš: 'Zakaj?' To mi je ostalo v spominu. Ne le na igrišču, ampak tudi izven igrišč. Boli me, ko vidim, da tako trpi, sprašujem pa se, zakaj mora tako trpeti. Molim k Bogu, da bi ga lahko spremljali na naslednjem svetovnem prvenstvu čez dve leti."

Nekaj besed je 34-letni vezist iz mesta Mercedes v okolici Buenos Airesa namenil tudi vodstvenim sposobnostim Jordana in Messija. Legendarno številko 23 so v dokumentarnem filmu medijskega giganta ESPNpredstavili kot nepopustljivega igralca, ki je večkrat tudi prečkal meje dobrega okusa, medtem ko kapetan Barcelone velja za veliko bolj umirjenega in zaprtega posameznika.

"Vedno se postavi na tvojo raven. Ne le zato, ker je skromen, a tudi zato, da je tebi prijetneje,"dodaja Biglia."Želi vzpostaviti odnos s soigralci z iskanjem skupnih točk. Zato je tako velik. Ni besed, s katerimi bi ga lahko opisal kot igralca. Kot oseba je za oceno deset, je še stokrat boljši,"je sklenil Biglia.