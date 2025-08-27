Bijol debitiral s porazom, Vipotnik zablestel s sijajnim golom

Leeds, ki letos ponovno igra med otoško elito, je v torek razočaral. Jaka Bijol je sicer odigral zelo solidno tekmo, ki pa se je končala z rezultatom 1:1. Sledile so enajstmetrovke, nogometaši Sheffield Wednesdayja so bili trikrat natančni, vsi trije izvajalci Leedsa pa so bili nenatančni.

Odlični dnevi pa so za Žanom Vipotnikom, ki je med vikendom v Championshipu na tekmi proti Watfordu v igro vstopil s klopi in zadel za končnih 1:1, tokrat pa bil uvrščen v začetno enajsterico. Swansea je gostil Plymouth, za spremembo začetnega izida pa je poskrbel slovenski napadalec, ki je sprožil z velike razdalje in ob pomoči prečke premagal vratarja. Redni del tekme se je končal z 1:1, po enajstmetrovkah pa so napredovali nogometaši Swanseaja, ki so zadeli vseh pet najstrožjih kazni. Odgovornost za prvi strel je prevzel Vipotnik, ki je bil najbolje ocenjeni posameznik tekme.