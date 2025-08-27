Svetli način
Nogomet

Bijol debitiral s porazom, Vipotnik zablestel s sijajnim golom

London, 27. 08. 2025 12.35 | Posodobljeno pred 18 minutami

Avtor
A.M.
V drugem krogu torkovega sporeda angleškega ligaškega pokala sta bila na delu dva slovenska nogometaša. Leeds, za katerega je debitiral poletni prišlek Jaka Bijol, je po izvajanju najstrožjih kazni izpadel, po loteriji enajstmetrovk pa so se napredovanja veselili nogometaši Swanseaja, za katerega je Žan Vipotnik zadel že v rednem delu tekme, nato pa bil natančen še pri strelu z bele pike.

Jaka Bijol
Jaka Bijol FOTO: Profimedia

Leeds, ki letos ponovno igra med otoško elito, je v torek razočaral. Jaka Bijol je sicer odigral zelo solidno tekmo, ki pa se je končala z rezultatom 1:1. Sledile so enajstmetrovke, nogometaši Sheffield Wednesdayja so bili trikrat natančni, vsi trije izvajalci Leedsa pa so bili nenatančni.

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik FOTO: Profimedia

Odlični dnevi pa so za Žanom Vipotnikom, ki je med vikendom v Championshipu na tekmi proti Watfordu v igro vstopil s klopi in zadel za končnih 1:1, tokrat pa bil uvrščen v začetno enajsterico. Swansea je gostil Plymouth, za spremembo začetnega izida pa je poskrbel slovenski napadalec, ki je sprožil z velike razdalje in ob pomoči prečke premagal vratarja. Redni del tekme se je končal z 1:1, po enajstmetrovkah pa so napredovali nogometaši Swanseaja, ki so zadeli vseh pet najstrožjih kazni. Odgovornost za prvi strel je prevzel Vipotnik, ki je bil najbolje ocenjeni posameznik tekme.

nogomet angleški ligaški pokal jaka bijol žan vipotnik
