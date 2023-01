Bijol: Gol proti Interju je bil poseben trenutek

Po odličnem uvodu v sezono, ko je Udinese nekaj časa zasedal celo mesta, ki prinašajo Ligo prvakov, je forma črno-belih v zadnjih tednih nekoliko padla. Že 10 tekem (če upoštevamo tudi domači poraz v pokalu proti Monzi) so Friuliani brez zmage, a so kljub temu še vedno v zgornjem delu razpredelnice Serie A.

Po selitvi iz Moskve se je na življenje v Vidmu hitro privadil. Pri tem so mu pomagali soigralci, pa tudi bližina slovenske meje. "Ni se mi bilo težko prilagoditi na življenje tukaj. Soigralci so me sprejeli odprtih rok, Sandi Lovrić, Ilija Nestorovski in Lazar Samardžić so mi veliko pomagali pri moji integraciji v ekipo. Tudi to, da je družina le nekaj ur stran, je pomemben dejavnik."

Da se je hitro uspel prilagoditi na novo okolje, je bilo razvidno tudi iz njegovih predstav. Ne le, da je postal osrednji steber obrambe Udineseja, od konca avgusta do začetka oktobra, ko so Friuliani povezali kar šest zaporednih zmag v Serie A, je za dve poskrbel sam z zadetkoma v zadnjih minutah. Najprej je na domačem stadionu pokopal favorizirani Inter v 85. minuti, nekaj dni kasneje pa je proti Hellas Veroni za 2:1 zadel v zadnji minuti.

"Gol proti Interju mi je najbolj pri srcu. To je bil poseben trenutek pred našimi navijači na našem stadionu. Tudi zadetek proti Veroni je bil lep, ampak tisti proti Interju je bil res nekaj posebnega," je priznal 35-kratni slovenski reprezentant.

Ko je še nastopal v slovenski prvi ligi, smo ga poznali kot nepopustljivega vezista, v zadnjih sezonah pa je svoje mesto pod soncem našel v zadnji vrsti. Nasploh se zdi, da mu najbolj ustreza sistem s tremi centralnimi branilci, v katerem je sam postavljen povsem v osrčje obrambe. Bijol pravi, da mu je ta vloga pisana na kožo, kar nenazadnje potrjuje dejstvo, da se mu je tržna vrednost od poletja dvignila za kar 6,5 milijona evrov. Trenutno je ocenjena na okroglih 10.

O preskoku, ki ga je moral opraviti med selitvijo iz ruskega v italijansko prvenstvo, pa je dodal: "Serie A je eno najboljših prvenstev na svetu. Nivo je tu izjemno visok. Razlika v primerjavi s CSKA-jem je ogromna."