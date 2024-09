Bijol in Lovrič ostajata, njun soigralec Samardžić pa je okrepil Atalanto

Napadalno usmerjeni vezist je šesta okrepitev Atalante v poletnem prestopnem roku, pred njim so v Bergamo prišli Anglež Ben Godfrey , Italijani Nicolo Zaniolo , Mateo Retegui in Marco Brescianini ter Ganec Ibrahim Sulemana .

Lazar Samardžić in Jaka Bijol bosta po obračunu Slovenije in Srbije na minulem Euru znova nasprotnika tudi v prihodnji sezoni Serie A.

Lazar Samardžić, ki je pred leti igral za Hertho iz Berlina in Leipzig, je lani prvič zaigral za srbsko reprezentanco. Bil je tudi v njeni zasedbi na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer je po porazu proti Angliji ter neodločenima izidoma proti Sloveniji in Danski zasedla četrto mesto v skupini C.