Bijol in Lovrić ostala brez trenerja, zamenjal ga je Fabio Cannavaro

Sandi Lovrić in Jaka Bijol ste lahko pobližje spoznali v oddaji Vsi Za Naše!, ki si jo lahko ogledate vsak ponedeljek zvečer po Masterchefu.

Fabio Cannavaro je pogodbo podpisal do 30. junija 2024, v strokovnem štabu pa bo tudi njegov brat Paolo, piše na spletni strani kluba.

Udinese se nahaja v nezavidljivem položaju, saj zaseda 17. mesto in je le mesto nad cono izpada v drugo ligo. Ima isto število točk kot Frosinone na 18. mestu. V ekipi iz Vidma igrata tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić .

Kdo sta 'videmska junaka', ki sta nas popeljala na Euro in utišala Cristiana?

Cannavaro, ki je ob Franzu Beckenbauerju in Matthiasu Sammerju edini branilec z zlato žogo, se je kot trener preizkusil v Združenih arabskih emiratih in na Kitajskem, nazadnje pa je vodil Benevento, ki nastopa v italijanski serie C.