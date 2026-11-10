Bijol razočarano: V nogometu si ogromno odvisen od ene osebe

Jaka Bijol je v pogovoru za slovenske medije priznal, da se je njegov položaj v Leedsu precej spremenil. Čeprav se je na vzpone in padce v nogometu že nekoliko privadil, mu trenutni razplet ni po godu.

"Situacija je nekoliko drugačna kot v prejšnji sezoni. Prepričan sem, da sem v tem letu pokazal dovolj, zato sem malo razočaran nad vsem skupaj. Ampak tako pač je, s tem se je treba sprijazniti," je pojasnil.

Ob tem se zaveda, da trenerjeva vrata zanj še niso zaprta. A med upanjem na novo priložnost in dejanskim občutkom nogometaša, ki ne igra, je velika razlika. Bijol ne skriva, da je takšen položaj težko sprejeti, vendar poudarja, da mora ostati osredotočen na svoje delo.

"Vsak nogometaš, ki ne igra, je nezadovoljen. To so dejstva in lagal bi, če bi rekel kaj drugače. Po drugi strani pa vem, da klubu gre. Vesel sem tudi zaradi tega, saj je to izjemen klub z izjemnimi navijači, ki si zaslužijo dobre rezultate," pove.