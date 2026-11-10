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Nogomet

Bijol razočarano: V nogometu si ogromno odvisen od ene osebe

Brdo pri Kranju, 10. 11. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.M.
Jaka Bijol

Jaka Bijol ne skriva nezadovoljstva s svojim trenutnim položajem v Leeds Unitedu. Slovenski reprezentančni branilec je v primerjavi s prejšnjo sezono izgubil pomembno vlogo v angleškem klubu, sprememba pa se je zgodila hitreje, kot je pričakoval. Čeprav ostaja profesionalen in ne skriva podpore klubu, pove, da bo moral razmisliti tudi o tem, kaj je najboljše za njegovo prihodnost.

Sprememba, ki je ni pričakoval

Jaka Bijol je v pogovoru za slovenske medije priznal, da se je njegov položaj v Leedsu precej spremenil. Čeprav se je na vzpone in padce v nogometu že nekoliko privadil, mu trenutni razplet ni po godu.

"Situacija je nekoliko drugačna kot v prejšnji sezoni. Prepričan sem, da sem v tem letu pokazal dovolj, zato sem malo razočaran nad vsem skupaj. Ampak tako pač je, s tem se je treba sprijazniti," je pojasnil.

Ob tem se zaveda, da trenerjeva vrata zanj še niso zaprta. A med upanjem na novo priložnost in dejanskim občutkom nogometaša, ki ne igra, je velika razlika. Bijol ne skriva, da je takšen položaj težko sprejeti, vendar poudarja, da mora ostati osredotočen na svoje delo.

"Vsak nogometaš, ki ne igra, je nezadovoljen. To so dejstva in lagal bi, če bi rekel kaj drugače. Po drugi strani pa vem, da klubu gre. Vesel sem tudi zaradi tega, saj je to izjemen klub z izjemnimi navijači, ki si zaslužijo dobre rezultate," pove.

Jaka Bijol in Pascal Struijk
Jaka Bijol in Pascal Struijk
FOTO: Profimedia

Prav odnos do kluba in navijačev je nekaj, kar želi ohraniti ne glede na svoj igralni status. Zaveda se namreč, da se lahko razmere hitro spremenijo in da mora biti takrat pripravljen izkoristiti ponujeno priložnost.

"Tudi sam moram imeti pravi odnos in biti pravi na treningih. Lahko se zgodi, da se čez noč vse spremeni in naslednji dan igraš. Takrat moraš biti pripravljen, da pokažeš dobro predstavo," je dodal.

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Pri tem se je dotaknil tudi vpliva, ki ga ima trener na položaj posameznega nogometaša. "V nogometu si res ogromno odvisen od ene osebe, ampak tako pač je. Treba je iti naprej in delati. Vedno sem verjel, da se trud na treningih in vlaganje vsega v svoje delo na koncu povrneta. Do zdaj se je to vedno zgodilo in verjamem, da se bo tudi tokrat. Glavo gor in delati naprej," je poudaril.

Bijol se bo zdaj osredotočil na reprezentančne obveznosti. Po zadnji tekmi na Škotskem, ki jo je ocenil kot eno boljših slovenskih predstav v času njegovega reprezentančnega staža, se novih izzivov veseli.

"Mislim, da smo končali v izjemnem vzdušju in z eno izmed boljših predstav, odkar sem jaz v reprezentanci. Zato se teh tekem že zelo veselim," je sklenil.

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