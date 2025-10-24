Sanjski začetek Bijola med angleško elito, Leeds proti West Hamu vodi 2:0

Leeds je v prejšnjem krogu doživel bolež poraz pri Burnelyju (0:2), zaradi česar je v prvi postavi tokrat prišlo do štirih sprememb. Na srečo slovenskih ljubiteljev nogometa je na klopi ostal osrednji branilec Pascal Struijk, namesto njega pa je priložnost prvič v Premier League dobil Jaka Bijol.

Varovanci Daniela Farkeja so srečanje odlično odprli. Že v tretji minuti je zadel Brenden Aaronson, ki je dobro postavljen pričakal odbito žogo vratarja Alphonsa Areole po strelu Noaha Okaforja.

Po četrt ure igre so se navijači na Elland Roadu veselili še drugič, ko je po podaji iz kota zadel osamljeni Joe Rodon. Velja omeniti katastrofalno reakcijo brazilskega zvezdnika Lucasa Paquetaja, ki je 28-letnemu Valižanu s statičnim pokrivanjem odprl pot do lahkega zadetka.