Nogomet

Sanjski začetek Bijola med angleško elito, Leeds proti West Hamu vodi 2:0

Leeds, 24. 10. 2025 21.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Deveti krog angleške Premier League sta odprla Leeds United in West Ham. Pri domačih je prvič v začetni postavi slovenski osrednji branilec Jaka Bijol. Leeds je z osmimi točkami 16., kladiva pa so s komaj štirimi na predzadnjem mestu. Trenutni izid je 2:0.

Leeds je v prejšnjem krogu doživel bolež poraz pri Burnelyju (0:2), zaradi česar je v prvi postavi tokrat prišlo do štirih sprememb. Na srečo slovenskih ljubiteljev nogometa je na klopi ostal osrednji branilec Pascal Struijk, namesto njega pa je priložnost prvič v Premier League dobil Jaka Bijol

Varovanci Daniela Farkeja so srečanje odlično odprli. Že v tretji minuti je zadel Brenden Aaronson, ki je dobro postavljen pričakal odbito žogo vratarja Alphonsa Areole po strelu Noaha Okaforja

Po četrt ure igre so se navijači na Elland Roadu veselili še drugič, ko je po podaji iz kota zadel osamljeni Joe Rodon. Velja omeniti katastrofalno reakcijo brazilskega zvezdnika Lucasa Paquetaja, ki je 28-letnemu Valižanu s statičnim pokrivanjem odprl pot do lahkega zadetka.

Več sledi! 

24. oktober, Premier League, 9. krog, izid:

Leeds United – West Ham United 2:0* 
Aaronson 3., Rodon 15. 

