Bijol o dvoboju s Šeškom: Res je bilo nekaj posebnega

Leeds je proti Manchester Unitedu podaljšal niz neporaženosti na sedem tekem, kljub temu pa v domačem taboru po remiju z rdečimi vragi niso bili najbolj zadovoljni. "Bili smo kar malo razočarani v garderobi po tekmi. Želeli smo si zmagati to tekmo, imeli smo občutek, da lahko zmagamo pred našimi navijači, ampak na koncu moramo vzeti točko. Nismo bili čisto pravi na igrišču, ni bilo tiste prave intenzitete kot ponavadi doma. Nekaj nam je zmanjkalo, ampak točka je točka," je po tekmi za TV Arena Sport Slovenija dejal Jaka Bijol.

Domača ekipa je na Elland Roadu povedla po slabi reakciji Aydena Heavena, ki jo je izkoristil Brenden Aaronson. Toda United je za izenačenje potreboval le tri minute, ko je za končnih 1:1 poskrbel Matheus Cunha. "To so tisti momenti po golu, ko moraš biti še malo bolj osredotočen. Ni nam uspelo, prejeli smo res prelahek gol. Žoga je bila kar naenkrat v golu, tega si ne smemo dovoliti," je povedal Bijol.

Statistika Jake Bijola proti Manchester Unitedu Sofascore.com

Statistika Benjamina Šeška proti Leedsu Sofascore.com



Obračun je zaznamoval tudi prvi slovenski dvoboj v zgodovini angleškega prvenstva. Ta je pripadel Bijolu, ki je pokazal precej več od Benjamina Šeška. "Res je bilo nekaj posebnega. Prvič nekaj takega, da se boriš proti soigralcu, prijatelju, nekaj drugačnega. Občutki so seveda malo drugačni, ampak osredotočen si na svojo igro, da pokažeš največ," je obračun z rojakom komentiral Slovenec v vrstah Leedsa.