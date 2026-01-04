Naslovnica
Bijol o dvoboju s Šeškom: Res je bilo nekaj posebnega

Leeds, 04. 01. 2026 16.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Jaka Bijol in Benjamin Šeško

Premierligaški dvoboj med Leedsom in Manchester Unitedom, ki se je končal z 1:1, je postregel tudi z zgodovinskim slovenskim obračunom. Prvič sta si v angleškem prvenstvu nasproti stala dva Slovenca, Jaka Bijol in Benjamin Šeško. Uspešnejši je bil slovenski branilec, ki je po tekmi povedal, da je bila borba z reprezentančnim kolegom res nekaj posebnega.

Statistika Leeds - Manchester United
Statistika Leeds - Manchester United
FOTO: Sofascore.com

Leeds je proti Manchester Unitedu podaljšal niz neporaženosti na sedem tekem, kljub temu pa v domačem taboru po remiju z rdečimi vragi niso bili najbolj zadovoljni.

"Bili smo kar malo razočarani v garderobi po tekmi. Želeli smo si zmagati to tekmo, imeli smo občutek, da lahko zmagamo pred našimi navijači, ampak na koncu moramo vzeti točko. Nismo bili čisto pravi na igrišču, ni bilo tiste prave intenzitete kot ponavadi doma. Nekaj nam je zmanjkalo, ampak točka je točka," je po tekmi za TV Arena Sport Slovenija dejal Jaka Bijol.

Domača ekipa je na Elland Roadu povedla po slabi reakciji Aydena Heavena, ki jo je izkoristil Brenden Aaronson. Toda United je za izenačenje potreboval le tri minute, ko je za končnih 1:1 poskrbel Matheus Cunha.

"To so tisti momenti po golu, ko moraš biti še malo bolj osredotočen. Ni nam uspelo, prejeli smo res prelahek gol. Žoga je bila kar naenkrat v golu, tega si ne smemo dovoliti," je povedal Bijol.

Obračun je zaznamoval tudi prvi slovenski dvoboj v zgodovini angleškega prvenstva. Ta je pripadel Bijolu, ki je pokazal precej več od Benjamina Šeška.

"Res je bilo nekaj posebnega. Prvič nekaj takega, da se boriš proti soigralcu, prijatelju, nekaj drugačnega. Občutki so seveda malo drugačni, ampak osredotočen si na svojo igro, da pokažeš največ," je obračun z rojakom komentiral Slovenec v vrstah Leedsa.

nogomet premier liga anglija leeds bijol manchester united šeško

