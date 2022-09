Bijol o Haalandu: V Stožicah se bo njegov niz nehal

Slovenska reprezentanca bo ta konec tedna v Stožicah gostila Norveško. Selektor Matjaž Kek je na reprezentančno akcijo naknadno povabil tudi Jana Mlakarja in Miho Mevljo , ki sta se že pridružila ekipi. Dobre volje nista skrivala Jaka Bijol in Sandi Lovrić , ki sta z novim klubom Udinesejem odlično krenila v sezono.

Centralni branilec je v končnici tekme z Interjem dosegel celo ključni zadetek za zmago, potem ko je z glavo premagal nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića. "Zelo lepo je zabiti pred domačimi navijači in polnim stadionom. S Sandijem sva se odlično znašla, pustila dober vtis in upava, da bova tako tudi nadaljevala," je dejal Bijol.

Kaj pa o strelskem nizu norveškega napadalca meni Bijol? "V Stožicah se bo njegov niz nehal. Dosti že govorimo o njem, nima smisla ... Moramo se osredotočiti na celotno norveško reprezentanco, tako da, če bomo mi boljša ekipa, tudi on ne bo imel svojih priložnosti."

"Manchester City je eden najboljših klubov na svetu, Haaland pa nedvomno eden najboljših napadalcev. O njem se veliko govori, vendar to nima posebnega smisla, saj moramo gledati na Norveško predvsem kot na ekipo. Že na prvi medsebojni tekmi smo dokazali, da ga lahko zaustavimo, in verjamem, da bo tako tudi v Stožicah. Če se bomo dobro pripravili na Norveško, potem tudi on ne bo prišel do večjih priložnosti za zadetek," je bil odločen Bijol, ki si na zadnji domači tekmi v Ligi narodov želi polnih tribun. "Vsi si želimo dobrega vzdušja in upam, da bomo navijače lahko razveselili, saj si to zaslužijo."