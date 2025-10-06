Bijol o kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, Leedsu in Šešku

Slovenska nogometna reprezentanca je ponovno skupaj. Po dveh tekmah je z eno točko zadnja v skupini B, v kateri vodi Švica s šestimi, tri ima Kosovo, Švedska pa je tudi pri eni. Slednjo je osvojila v uvodu kvalifikacij v Ljubljani, kjer je slovenska vrsta v drugem polčasu pokazala obetaven obraz, a nato nekaj dni pozneje pokvarila vtis, saj ni imela pravih možnosti proti Švicarjem, ki so slavili s 3:0.
Tako na Kosovu kot v Stožicah je želja pokazati boljšo izvedbo, tudi s pomočjo Jake Bijola. "Vsi z veseljem prihajamo na te tekme, naboj je še večji, imamo skupen cilj. Vemo, kaj potrebujemo na teh dveh tekmah. Velik izziv je pred nami, upam, da smo vsi pripravljeni na to. Želja je velika, prepričan sem, da bomo dali vse od sebe," je uvodoma povedal slovenski reprezentančni branilec.
Po zgolj točki s prvih dveh tekem je tudi položaj reprezentance težji, kot bi si želeli. "Vemo, da potrebujemo zmage. Nič drugega ne šteje, če hočemo nekaj več. S to mislijo, da je treba zmagati tako v gosteh kot doma, je treba iti naprej. Vemo, da so domače tekme s podporo navijačev vedno lažje, tako da sem prepričan, da bo Švici veliko težje, kot ji je bilo pred enim mesecem," je poudaril Bijol in nekaj besed namenil tudi Kosovu: "Tudi oni imajo zelo dobro reprezentanco, dobre posameznike in svoje načrte, ampak imamo jih tudi mi. Gremo na Kosovo in vemo, kaj potrebujemo."
Bijol je spregovoril tudi o klubskem nogometu. Od zadnjega reprezentančnega premora ni odigral niti minute. V angleškem prvenstvu še ni debitiral, edini uradni nastop za Leeds pa je vknjižil na tekmi ligaškega pokala proti Sheffield Wednesdayju, ko je odigral celoten obračun in s soigralci izpadel po izvajanju enajsmetrovk. "Razumem situacijo. Dobro smo začeli sezono, ni bilo potrebe po menjavah. Sezona je dolga. V zadnjem obdobju smo vknjižili nekaj slabših rezultatov, tako da upam, da bo prišla moja priložnost," je povedal Bijol, za katerega je Leeds poleti odštel 18 milijonov evrov.
Več priložnosti je na Otoku dobil Benjamin Šeško, ki je zabil na zadnjih dveh tekmah Manchester Uniteda. "Zelo sem vesel, da se mu je odprlo. Upam, da mu bo šlo tako naprej in da bo tudi za reprezentanco zabil gole, ki jih rabimo za uresničitev ciljev," je dodal Bijol, ki verjame, da bo do prvega obračuna med Leedsom in rdečimi vragi dobil priložnost za dokazovanje.
Ta je na sporedu 3. januarja. "Mislim, da igramo na Old Traffordu. Bil bi bolj vesel, če bi igrali pri nas, ker je to težko za vsakega nasprotnika. Naš primarni cilj je, da ostanemo med elito. Želim igrati Premier ligo in zelo sem vesel, da smo dobro začeli," zaključuje slovenski reprezentant, ki je s klubom po sedmih krogih pri dveh zmagah, dveh remijih in treh porazih na 15. mestu.
- FOTO: Damjan Žibert
