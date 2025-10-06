Bijol o kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, Leedsu in Šešku

Slovenska nogometna reprezentanca je ponovno skupaj. Po dveh tekmah je z eno točko zadnja v skupini B, v kateri vodi Švica s šestimi, tri ima Kosovo, Švedska pa je tudi pri eni. Slednjo je osvojila v uvodu kvalifikacij v Ljubljani, kjer je slovenska vrsta v drugem polčasu pokazala obetaven obraz, a nato nekaj dni pozneje pokvarila vtis, saj ni imela pravih možnosti proti Švicarjem, ki so slavili s 3:0.

Tako na Kosovu kot v Stožicah je želja pokazati boljšo izvedbo, tudi s pomočjo Jake Bijola. "Vsi z veseljem prihajamo na te tekme, naboj je še večji, imamo skupen cilj. Vemo, kaj potrebujemo na teh dveh tekmah. Velik izziv je pred nami, upam, da smo vsi pripravljeni na to. Želja je velika, prepričan sem, da bomo dali vse od sebe," je uvodoma povedal slovenski reprezentančni branilec.

Po zgolj točki s prvih dveh tekem je tudi položaj reprezentance težji, kot bi si želeli. "Vemo, da potrebujemo zmage. Nič drugega ne šteje, če hočemo nekaj več. S to mislijo, da je treba zmagati tako v gosteh kot doma, je treba iti naprej. Vemo, da so domače tekme s podporo navijačev vedno lažje, tako da sem prepričan, da bo Švici veliko težje, kot ji je bilo pred enim mesecem," je poudaril Bijol in nekaj besed namenil tudi Kosovu: "Tudi oni imajo zelo dobro reprezentanco, dobre posameznike in svoje načrte, ampak imamo jih tudi mi. Gremo na Kosovo in vemo, kaj potrebujemo."