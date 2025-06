Bijol o prestopu: Vsak želi igrati na najvišjem nivoju

Jaka Bijol se je v Leeds preselil iz Udineseja, ki je v zameno za slovenskega reprezentanta dobil 22 milijonov evrov. 26-letnik iz Vuzenice bo postal prvi Slovenec po Jonu Gorencu Stankoviću (sezona 2018/19), ki bo zaigral med angleško elito. "Mislim, da je vsakemu želja igrati na najvišjem nivoju. Vedno sem večinoma spremljal angleško ligo in to mi je bila zmeraj želja. Izpolnil sem željo in upam, da bo tudi zgodba na koncu uspešna," je uvodoma povedal Bijol.