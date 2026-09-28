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Nogomet

Bijol oster, a jasen: Veliko stvari je slabih, a ni še čas za paniko

Brdo pri Kranju, 28. 09. 2026 16.06 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Jaka Bijol

Slovensko nogometno reprezentanco jutri čaka druga preizkušnja v Ligi narodov, kjer ji bodo nasproti stali Severni Makedonci. Varovanci Boštjana Cesarja na prvem srečanju proti Škotski niso navdušili, problematičen je bil predvsem drugi polčas. Steber naše obrambe Jaka Bijol se zaveda, da mora skupaj s soigralci marsikaj popraviti, a po drugi strani miri slovensko javnost.

Tekma dveh polčasov. Vsem znana nogometna floskula, ki pa odlično opiše prvo uradno srečanje slovenske reprezentance pod taktirko Boštjana Cesarja. V prvem delu so bili Slovenci videti dokaj uigrano, fluidno in celo nevarno za nasprotnikova vrata. V drugi polovici igre pa so na plan prišle vse tegobe v igri, ki našo izbrano vrsto pestijo že od konca drugega mandata Matjaža Keka in ki jih novi selektor, vsaj zaenkrat, še ni uspel odpraviti. Premalo odločnosti, povezanosti, kreativnosti in fizične prisotnosti je naše nogometaše skorajda stalo izredno pomembne točke, a je škotske načrte v Ljubljani skazil vselej izjemni Jan Oblak.

Točka proti izredno kakovostni reprezentanci, ki sicer tudi prestaja obdobje tektonskih sprememb, je na papirju spodbujajoča, a jasno je, da bo morala Slovenija v svoji igri popraviti marsikaj, če si želi priigrati tako laskav preboj v skupino A in, roko na srce, če želi izpolniti higienski minimum obstanka v ligi B. Tega se zaveda tudi najboljši slovenski branilec Jaka Bijol, ki pa vseeno miri slovenske medije in navijače: "Vedno smo znali biti realni. Definitivno še nismo na točki, kjer bi bil čas za zganjanje panike. Seveda pa je dobro, če smo iskreni drug z drugim in tudi po tekmi s Škotsko smo bili. Veliko stvari ni na nivoju, a govorimo o dolgoročnih spremembah, ki bodo potrebovale veliko časa," je povedal igralec Leedsa in bil v nadaljevanju zelo iskren.

"Govora je seveda predvsem o naši fizični prisotnosti. Naša želja nikoli ni pod vprašajem. Vsak je dal od prve minute vse od sebe, kar smo morda občutili v drugem polčasu. Prvi je bil na res visokem nivoju, mislim, da že dolgo časa nismo prikazali tako dobre predstave, kot je bila ta v prvi polovici igre. Kar se tiče fizičnosti igre, je to stvar vsakega posameznika. Morda nas je ta tekma nekoliko streznila in bo od zdaj naprej lažje," je na novinarski konferenci dan pred tekmo s Severno Makedonijo dejal Korošec.

Nov, na papirju lažji preizkus

Naše fante jutri čaka nova domača tekma. Tokrat bodo v goste prišli na papirju manj kakovostni Makedonci, ki pa jih seveda niti pod razno ne gre podcenjevati.

Varovanci legende Goceta Sedloskega so v soboto pred domačimi navijači sicer klonili proti favorizirani Švici, ki jih je odpravila s 3:0, a vseeno imajo naši nekdanji sodržavljani v svojem kadru več kot dovolj kakovosti, s katero lahko ogrozijo pričakovano in krvavo potrebno slovensko zmago: "Moramo se zavedati, da je Severna Makedonija dobra reprezentanca, polna vrhunskih posameznikov, ki igrajo v vrhunskih klubih. Tudi oni bodo znali imeti žogo v svojih nogah in diktirati tempo. Znova pričakujem težko tekmo. V ligi B ni lahkih nasprotnikov, enako velja za Makedonce, četudi se proti Švici niso ravno proslavili. Tekma bo izredno pomembna tudi za njih, v določenih trenutkih se bomo zagotovo morali braniti. Ko pa bomo imeli žogo, bomo morali z njo narediti čim več in seveda zabiti kakšen gol," so se glasile besede 27-letnika, ki se zaveda, kako pomembna bi bila zmaga za Slovenijo.

"Tri točke bi bile izredno pomembne tudi kar se tiče naše nadaljnje poti. Želimo se uvrstiti na evropsko prvenstvo in pot do tega bi lahko začeli tlakovati z zmago proti Severni Makedoniji. Šlo bi za korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. Če bomo pravi in pokazali to, kar znamo, nas nima kaj skrbeti," je svoje misli sklenil Bijol, ki že drugo sezono v Premier ligi brani barve Leeds Uniteda.

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Proti Makedoncem šteje le zmaga

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