Nogomet

Pokalna pravljica Bijolovega Leedsa zaključena, v finalu Chelsea in City

London, 26. 04. 2026 17.59 pred enim dnevom 1 min branja 0

S.V.
Jaka Bijol in Joao Pedro

Drugo vstopnico za finale pokala FA na Wembleyju so si priigrali nogometaši Chelseaja, ki so z 1:0 premagali Leeds. Londončani so v prvem delu igre povedli prek Enza Fernandeza, slovenski branilec Jaka Bijol, ki je tekmo začel, pa je ob polčasu ostal v garderobi. Chelsea v finalu čaka Manchester City.

Chelsea je povedel v 23. minuti po akciji z desne strani, kjer je precej dela opravil Joao Pedro. Brazilec je v ogenj poslal Pedra Neta, Portugalec pa je s predložkom dobro našel Enza Fernandeza, strelca edinega zadetka na tekmi.

Enzo Fernandez
Enzo Fernandez
FOTO: AP

Jaka Bijol je tekmo začel od prve minute. Trener Daniel Farke je bil nezadovoljen s predstavo svojih varovancev, zato je ob polčasu opravil dve menjavi in spremenil formacijo, kar je privedlo do tega, da je slovenski branilec moral na klop. 

Leeds je v drugem delu pokazal nekoliko boljši obraz, toda londonska zasedba je uspela zadržati prednost, ki jo je popeljala v finale.

Na sobotni polfinalni tekmi je slavil Manchester City, ki je po preobratu ugnal Southampton z 2:1. Svetnike je v vodstvo popeljal Finn Azaz, v zadnjih minutah pa sta za odgovor sinjemodrih poskrbela Jeremy Doku in Nico Gonzalez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izida, polfinale pokala FA:

Manchester City - Southampton 2:1 (0:0)
Doku 82., Gonzalez 87.; Azaz 79.

Chelsea - Leeds United 1:0 (1:0)
Fernandez 23.
(Jaka Bijol je igral do 45. minute.)

