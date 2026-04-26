Pokalna pravljica Bijolovega Leedsa zaključena, v finalu Chelsea in City

Chelsea je povedel v 23. minuti po akciji z desne strani, kjer je precej dela opravil Joao Pedro. Brazilec je v ogenj poslal Pedra Neta, Portugalec pa je s predložkom dobro našel Enza Fernandeza, strelca edinega zadetka na tekmi.
Jaka Bijol je tekmo začel od prve minute. Trener Daniel Farke je bil nezadovoljen s predstavo svojih varovancev, zato je ob polčasu opravil dve menjavi in spremenil formacijo, kar je privedlo do tega, da je slovenski branilec moral na klop.
Leeds je v drugem delu pokazal nekoliko boljši obraz, toda londonska zasedba je uspela zadržati prednost, ki jo je popeljala v finale.
Na sobotni polfinalni tekmi je slavil Manchester City, ki je po preobratu ugnal Southampton z 2:1. Svetnike je v vodstvo popeljal Finn Azaz, v zadnjih minutah pa sta za odgovor sinjemodrih poskrbela Jeremy Doku in Nico Gonzalez.
Izida, polfinale pokala FA:
Manchester City - Southampton 2:1 (0:0)
Doku 82., Gonzalez 87.; Azaz 79.
Chelsea - Leeds United 1:0 (1:0)
Fernandez 23.
(Jaka Bijol je igral do 45. minute.)
