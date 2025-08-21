Bijol pri Leedsu dobil novega soigralca

Okafor je deveta okrepitev Leedsa, ki se je pred to sezono vrnil med angleške prvoligaše. Ob Švicarju in Slovencu si je klub zagotovil Antona Stacha, Lucas Perrija, Seana Longstaffa, Gabriela Gudmundssona, Sebastiaana Bornauwa, Dominica Calvert-Lewina in Lukasa Nmecho.

Okafor je poklicno kariero začel pri matičnem Baslu, nato pa igral še za Salzburg, preden je odšel k Milanu. Kot posojeni nogometaš rdeče-črnih je igral še za Napoli v drugem delu prejšnje sezone.