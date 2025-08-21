Svetli način
Nogomet

Bijol pri Leedsu dobil novega soigralca

Leeds, 21. 08. 2025 14.12 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
STA
Angleški nogometni klub Leeds je na spletni strani potrdil, da so pripeljali novo okrepitev. Iz vrst italijanskega Milana se h klubu, za katerega igra slovenski reprezentant Jaka Bijol, seli Švicar Noah Okafor. Leeds je za 25-letnika, ki je s klubom podpisal štiriletno pogodbo, odštel 19 milijonov evrov.

Jaka Bijol
Jaka Bijol FOTO: Leeds United

Okafor je deveta okrepitev Leedsa, ki se je pred to sezono vrnil med angleške prvoligaše. Ob Švicarju in Slovencu si je klub zagotovil Antona Stacha, Lucas Perrija, Seana Longstaffa, Gabriela Gudmundssona, Sebastiaana Bornauwa, Dominica Calvert-Lewina in Lukasa Nmecho.

Okafor je poklicno kariero začel pri matičnem Baslu, nato pa igral še za Salzburg, preden je odšel k Milanu. Kot posojeni nogometaš rdeče-črnih je igral še za Napoli v drugem delu prejšnje sezone.

V članski konkurenci je doslej odigral 222 tekem in dosegel 48 golov ter prispeval 33 podaj. Za švicarsko reprezentanco je debitiral septembra 2019 in od takrat odigral 24 tekem ter dosegel dva gola.

Leeds je angleško prvenstvo brez Bijola, ta je v prvem krogu odslužil kazen rdečega kartona ob koncu minule sezone italijanske lige z Udinesejem, začel z zmago proti Evertonu (1:0), v soboto pa ga čaka obračun drugega kroga proti Arsenalu.

Maroški nogometni reprezentant Adli, ki je mednarodno kariero začel v Toulousu, pa zapušča nemškega prvoligaša Bayer Leverkusen, kamor se je preselil leta 2021, in se seli v angleško premier league k Bournemouthu, sta danes potrdila kluba.

