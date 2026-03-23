Nogomet

Bijol na zboru reprezentance: Skupni cilj je evropsko prvenstvo

Brdo pri Kranju, 23. 03. 2026 17.04 pred eno minuto 2 min branja 0

S.V. J.L. STA
Slovenija – Kosovo

Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju, kjer je pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja začela priprave na prijateljski tekmi z Madžarsko in Črno goro. Na teh zaradi poškodb ne bo Jana Oblaka, Benjamina Šeška in Davida Brekala. Kapetanska vloga bo tako pripadla Jaki Bijolu.

"Zaenkrat ni velikih sprememb, s fanti se po dolgem času vidimo, kar je lepo. Nekaj novih obrazov je v štabu, sledi spoznavanje ta teden, z večino pa se že dobro poznamo," je ob začetku novega reprezentančnega obdobja dejal Jaka Bijol.

Kot je dejal, Slovence za začetek čakata težki tekmi, ki pa sta lepa priložnost, da moštvo začuti vse skupaj. "Kakšne bodo spremembe z novim selektorjem, kakšne so nove ideje, je pa tudi rezultat tisti, ki te ponese in ti da dodatno energijo," je povedal Bijol.

Kot pravi, imajo podobno vizijo s selektorjem. "Treba je zadeve obrniti v pozitivno smer. Mislim, da imamo vsi skupni cilj, ki je evropsko prvenstvo. Vemo, kaj bo treba narediti za to," meni osrednji branilec.

Kot je pojasnil, jim za razliko od prejšnjega obdobja zdaj ni treba iti povsem od začetka. "Zdaj imamo dobre temelje za naprej. S fanti se zavedamo, da bo treba dati še več, če si želimo kaj doseči. Tudi novinci v reprezentanci morajo nositi svojo odgovornost."

Bijol tudi meni, da sta tekmi z Madžarsko in Črno goro tudi priložnost za poskusiti kaj novega, glede na to, da so pomembnejše tekme šele jeseni v ligi narodov. "Treba je poskusiti nekatere stvari, ki jih selektor zahteva. Mislim, da je to priložnost, da tudi nekateri novi lahko pokažejo, kaj lahko prinesejo. Potrebujemo pa vse."

Jaka Bijol
Prav pri mladih, kot sta tudi novinca Jošt Urbančič in Tjaš Begić, bo imel izkušeni Bijol tudi mentorsko vlogo. "Tu sem, da pomagam fantom, da bodo čim boljši, da bodo znali prevzeti odgovornost in da bodo vedeli, da jih potrebujemo, da dajo novo energijo ter da imajo resnično željo po igranju za reprezentanco, ne pa da samo pridejo sem. Veliko priložnost imajo tu, vsa vrata so jim odprta. Začnemo danes."

Slovenci se bodo z Madžarsko merili 28. marca ob 18.00 v Budimpešti. Po obračunu z Madžari jih tri dni pozneje ob 18.00 v Podgorici čaka še tekma s Črno goro. Madžarska je sicer 41. na svetovni lestvici, Slovenija 57., Črna gora pa 82.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

