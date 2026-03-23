Bijol na zboru reprezentance: Skupni cilj je evropsko prvenstvo

"Zaenkrat ni velikih sprememb, s fanti se po dolgem času vidimo, kar je lepo. Nekaj novih obrazov je v štabu, sledi spoznavanje ta teden, z večino pa se že dobro poznamo," je ob začetku novega reprezentančnega obdobja dejal Jaka Bijol. Kot je dejal, Slovence za začetek čakata težki tekmi, ki pa sta lepa priložnost, da moštvo začuti vse skupaj. "Kakšne bodo spremembe z novim selektorjem, kakšne so nove ideje, je pa tudi rezultat tisti, ki te ponese in ti da dodatno energijo," je povedal Bijol.

Kot pravi, imajo podobno vizijo s selektorjem. "Treba je zadeve obrniti v pozitivno smer. Mislim, da imamo vsi skupni cilj, ki je evropsko prvenstvo. Vemo, kaj bo treba narediti za to," meni osrednji branilec. Kot je pojasnil, jim za razliko od prejšnjega obdobja zdaj ni treba iti povsem od začetka. "Zdaj imamo dobre temelje za naprej. S fanti se zavedamo, da bo treba dati še več, če si želimo kaj doseči. Tudi novinci v reprezentanci morajo nositi svojo odgovornost." Bijol tudi meni, da sta tekmi z Madžarsko in Črno goro tudi priložnost za poskusiti kaj novega, glede na to, da so pomembnejše tekme šele jeseni v ligi narodov. "Treba je poskusiti nekatere stvari, ki jih selektor zahteva. Mislim, da je to priložnost, da tudi nekateri novi lahko pokažejo, kaj lahko prinesejo. Potrebujemo pa vse."

