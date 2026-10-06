Bijol se veseli pritiska: Ko prideš na tak stadion, ti je jasno, kakšna bo tekma

Slovenska in škotska vrsta imata v skupini B1 po treh tekmah po štiri točke. Ob že omenjenem remiju je Slovenija doma premagala Severno Makedonijo in izgubila v gosteh proti Švici, Škoti pa so doma izgubili proti Švici in v gosteh ugnali Makedonce. Zdaj Slovence čaka znova boj proti zahtevnemu tekmecu in pred 50.000 gledalci na legendarnem stadionu Hampden Park, ki bo pomemben za drugo mesto v skupini, ta prinaša tudi možnost napredovanja v ligo A. "Tu sem bil že kot igralec, stadion je fenomenalen, tako kot navijači. Tega se spominjaš za celo življenje. Stremimo k temu, da bi bili del tega tudi na evropskem prvenstvu 2028, ampak nas dotlej čaka še veliko dela," je na novinarski konferenci v Glasgowu povedal Cesar.

"Privilegij je, da igramo tako tekmo za drugo mesto. Ne smemo pa pozabiti, da so Škoti pred tem igrali tudi v ligi A, tako da igramo proti dobri reprezentanci. Želim si, da bi bili disciplinirani, pametni, da naredimo izjemnih 90 minut, ne tako kot v Ljubljani le v prvem polčasu. Želim pa si tudi, da zadržimo več žog in da ogrozimo njihova vrata. Če bi odigrali popolno, bi bilo tudi točkovno uspešno," meni Cesar, ki ga veseli, da njegovi izbranci rastejo iz tekme v tekmo. "Vemo, da veliko igralcev ni standardnih v svojih klubih, zato me veseli, da iz tekme v tekmo rastemo. Upam in verjamem, da bomo na naslednjih tekmah še dvignili raven, kar pa je odvisno tudi od tekmeca. Jutri bomo morali biti fizično in mentalno izvrstni. Ne sme biti evforije, ampak morajo igralci narediti naloge, ki jim jih damo," je še povedal Cesar in pojasnil, da so vsi igralci za zdaj zdravi.

Bijol dobro ve, kaj čaka njega in njegove soigralce

Veseli ga tudi dejstvo, da so se v obrambi na teh tekmah izboljševali, v njej bo spet eden ključnih Jaka Bijol. "Ko prideš na tak stadion, v to vzdušje, ti je jasno, kakšna tekma bo. Tudi v Stožicah so Škoti pokazali svojo kakovost. Zagotovo bo težka tekma. Moramo biti pravi od prve do zadnje minute za izid, ki si ga želimo," je poudaril Bijol in se ozrl na pomembnost obračuna. "Zadovoljni smo, da lahko igramo tako tekmo. Je nek pritisk, mogoče nam to celo manjka po pripravljalnih tekmah, ampak jutri bo res pravi obračun za nekaj več. Pozitivno moramo gledati na to, si želeti tekmo dobiti, se držati principov in tistega dobrega, kar je bilo že na prejšnjih tekmah. Mislim, da smo lahko jutri uspešni," meni srednji branilec, ki se zaveda, da bi uspešno igranje v ligi narodov pomenilo veliko tudi za naslednje kvalifikacije za EP 2028, ki ga bo ob Angliji, Walesu in Irski gostila tudi Škotska prav s Hampdenom.

"Vsem je jasno, kaj je naš cilj, ko smo začeli novo zgodbo z novim selektorjem. Vsi se spominjamo Nemčije 2024 in si želimo vsi še enkrat podoživeti tudi na EP 2028. Jutri je pomemben korak v to smer, ampak je pa vse skupaj šele začetek tega. Lahko pa samo poletiš naprej glede na vse lepe spomine, ki jih imamo z zadnjega EP," je še dodal Bijol. Slovenska vrsta, 56. na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife, proti Škotom, ta bo igrala brez kaznovanega branilca Scotta McKenne, že od prej pa manjkajo še nekateri uveljavljeni igralci, kot so Kieran Tierney, Che Adams in Scott McTominay, nima ravno najboljšega razmerja z medsebojnih tekem. Na šestih obračunih namreč še ni premagala trenutno 42. reprezentance s svetovne lestvice. Ima štiri remije in dva poraza. Tekmo na stadionu Hampden Park bodo sodili Španci na čelu s Josejem Mario Sanchezom.