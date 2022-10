Bijol: v družbi Messija nase opozarja evropske velikane, tudi Inter

V italijanskem prvenstvu je ekipa Udineseja v letošnji sezoni v odlični formi in z dobrimi rezultati razveseljuje nogometne privržence v Italiji, natančneje v Vidmu. Del zasedbe sta tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić, ki sta kljub odlični formi in dobrim rezultatom še vedno najprej skromna fanta. Lepega sončnega četrtka smo ju obiskali v centru manjšega italijanskega mesta, kjer velikokrat skupaj spijeta kavo. Oba pravita, da je imeti v ekipi nekoga poznanega, domačega, nekaj zares dobrega, če pa se pri tem še zelo dobro razumeš, je vse skupaj še slajše. Na vprašanje, kakšen je Jaka kot soigralec in prijatelj, nam Lovrić pove: "Jaka je kot igralec, kako bi rekel, zelo dober, neverjeten. Pokazal je svoje kvalitete, je steber naše obrambe. Želim si, da nadaljuje v takšnem slogu in postaja samo še boljši. V vseh aspektih, ker vem, da to zmore, in tudi verjamem, da bo tako. Tudi kot prijatelj je super, sicer nekoliko miren, toda z njim je zares enostavno. Veliko se družimo, smejimo, z njim je prijetno prijateljevati. V prostem času velikokrat igramo skupaj biljard, včasih kartamo ali se odpravimo v center mesta na kavico. Vse skupaj je zelo sproščeno. Zelo je lepo tukaj v Italiji, dobro se počutim. Vedno je lažje, če imaš nekoga poznanega ob sebi. Sploh na začetku poti."

Toda ta sproščenost, ki vlada v njunem prostem času, se na nogometnem igrišču spremeni v trdo delo in željo po tem, da bi se dobri rezultati nadaljevali ter da bi se kot igralca izpopolnjevala iz dneva v dan, iz tekme v tekmo. "Mi ne razmišljamo veliko o tem, kakšno mesto na lestvici trenutno zasedamo. Gledamo samo naprej, na to, da vsak vikend oziroma vsako tekmo odigramo stoodstotno. Da se izboljšujemo, da rastemo kot ekipa in tudi kot posamezniki. Vedno dajemo vse od sebe, lestvica pa pač samo kaže rezultate. Na koncu bomo videli, kaj lahko storimo, do kje lahko pridemo," o trenutnem stanju na lestvici pove Lovrić, ki igra na položaju vezista.