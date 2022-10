Bijol v sodnikovem dodatku zagotovil zmago Udineseju

Udinese je na lestvici zdaj tretji z 19 točkami. Udinese je imel pred tekmo peto izhodišče na lestvici, če bi zmagal, bi skočil na tretje, le s točko zaostanka za Napolijem in Atalanto. A Videmčanom sprva ni šlo vse po načrtih, domači, ki so v spodnjem delu lestvice, so igrali čvrsto v obrambi, v prvem polčasu pa je zadel Josh Doig.

Udinese, pri katerem je Jaka Bijol odigral celo tekmo, Lovrić pa je bil tudi v začetni postavi in na igrišču do 67. minute, je v nadaljevanju pritiskal, imel veliko premoč pri posesti žoge in številne priložnosti, zadel tudi okvir gola. Ko je že kazalo, da bo iztržil le neodločen izid, za izenačenje je poskrbel Beto v 70. minuti, pa je v sodnikovem dodatku po podaji Lazarja Samardžića Bijol pred vrati neoviran z natančnim strelom z glavo zadel za zmago.

Vodilni Napoli je v tem krogu Torino premagal s 3:1, Atalanta pa z 1:0 Fiorentno. Milanski Inter s slovenskim vratarjem Samirjem Handanovićem je izgubil z Romo z 1:2, Empoli Petra Stojanovića - igral je celo tekmo - in Lovra Štubljarja, ki ga zaradi poškodbe ni bilo v kadru, pa je klonil proti Milanu z 1:3.