Bijol z Leedsom do velike točke v Sunderlandu

Za slovenskim reprezentantom je zelo dobra predstava. Korošec imel nekaj odličnih obrambnih posredovanj, ob prekinitvah je bil stalna nevarnost za tekmečeva vrata, sodeloval je tudi v akciji pri edini pravi priložnosti njegove ekipe v prvem polčasu, ki je ni izkoristil Brenden Aaronson.

Se pa je Američan za zgrešeno priložnost odkupil v 47. minuti, ko je pred vrati Sunderlanda lepo našel Dominica Calvert-Lewina, ki je poskrbel za izenačenje in nadaljeval svoj strelski niz. Zadel je namreč na zadnjih šestih zaporednih tekmah, v tem času je bil natančen sedemkrat, v sezoni pa je pri osmih golih.

Leeds je bil večji del drugega polčasa boljši tekmec, imel je še nekaj priložnosti, tako da lahko žaluje za izgubo dveh točk. Za domače je v 28. minuti po lepi podaji Granita Xhake gol dosegel Simon Adingra.

Ob 17.30 uri se bo začela še zadnja tekma kroga, v londonskem obračunu se bosta merila Crystal Palace in Tottenham.