Bijol pomagal Leedsu do polfinala pokala

Četrtfinale FA pokala sta najbolj zaznamovala imenitna predstava Manchester Cityja proti Liverpoolu (4:0) in skalp drugoligaša Southamptona, ki je z 2:1 doma ugnal vodilno moštvo Premier League, londonski Arsenal.

Na edini nedeljski tekmi pa je Leeds še četrtič zapored ostal neporažen, potem ko je z 2:0 na gostovanju ugnal West Ham United. Za goste je sredi prvega polčasa v polno meril Ao Tanaka, 15 minut pred koncem srečanja pa je z bele točke zmago Leeds potrdil Dominic Calvert Lewin.