Bijol pomagal Leedsu do polfinala pokala

Četrtfinale FA pokala sta najbolj zaznamovala imenitna predstava Manchester Cityja proti Liverpoolu (4:0) in skalp drugoligaša Southamptona, ki je z 2:1 doma ugnal vodilno moštvo Premier League, londonski Arsenal.
Na edini nedeljski tekmi pa je Leeds še četrtič zapored ostal neporažen, potem ko je z 2:0 na gostovanju ugnal West Ham United. Za goste je sredi prvega polčasa v polno meril Ao Tanaka, 15 minut pred koncem srečanja pa je z bele točke zmago Leeds potrdil Dominic Calvert Lewin.
Kazalo je na miren zaključek srečanja, vendar so domača kladiva do izenačenja prišla v 93. in 97. minuti. Gol za 2:2 je v slogu najboljših napadalcev dosegel osrednji branilec Axel Disasi.
V podaljšku je bilo ogromno priložnosti na obeh straneh, a so vse ostale neizkoriščene. Odločale so enajstmetrovke, pri katerih so več mirnosti pokazali gostje. Odločilni gol je v četrti seriji dosegel Pascal Struijk.
Znova se je izkazal Jaka Bijol, ki je v osrčju obrambe igral vseh 120 minut, enajstmetrovke pa ni izvajal.
