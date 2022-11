Bijol: Zmaga je zmaga in vedno samo še povzdigne ekipo

"Mislim, da možnosti so, to je tudi najbolj pomembno, da sploh imamo možnosti, odvisno bo pa seveda od igre," najprej izpostavi Jaka Bijol . Dobre predstave tako nogometašem kot tudi navijačem zagotovo vlivajo veliko upanja. "Mislim, da je naša skupina zelo tekmovalna skupina, toda takšna, da lahko nekaj naredimo v njej. Ampak na koncu bo seveda vse odvisno od nas, kakšni bomo, in če bomo taki, kot smo bili na prejšnjih tekmah, na zadnjih tekmah, potem mislim, da je rezultat na koncu lahko zelo dober," je optimističen Bijol. Slovence v skupini H torej čakajo reprezentance Danske, Finske, Kazahstana, Severne Irske in San Marina. Tekme bodo med marcem in novembrom 2023, deset prvouvrščenih in deset drugouvrščenih ekip se bo neposredno uvrstilo na evropsko prvenstvo, ostala tri mesta pa bodo zapolnili s "play-offom" Lige narodov, in sicer v marcu prihodnje leto.

Slovenska nogometna reprezentanca je v zadnjem času postala tisto, kar njeni podporniki želijo in pričakujejo. Z dobrimi predstavami je v zadnjem času prišla do nekaj odmevnih rezultatov, med drugimi smo v Stožicah na kolena spravili Norvežane, za katere igra eden izmed najbolj vročih nogometašev ta hip, Erling Haaland . Remi na Švedskem jim je nekaj dni kasneje omogočil obstanek v ligi B, njihove misli, ki so bile po vsem tem dogajanju zagotovo precej pozitivne, pa so že usmerjene v kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki ga bo leta 2024 gostila Nemčija.

Toda še pred temi pomembnimi obračuni fante čakata prijateljski tekmi z Romunijo v gosteh in Črno goro na domači zelenici. Da je kljub dejstvu, da gre zgolj za prijateljske obračune, zelo pomembno, kako do tega pristopiš, so mnenja vsi v našem taboru. Bijol izpostavlja: "Normalno, da je zelo pomembno, da nadaljujemo to neko atmosfero, ki smo jo sedaj ustvarili na zadnjih tekmah. Zmaga je zmaga in vedno samo še povzdigne ekipo. In, seveda, potrebno je, da ti dve tekmi zmagamo, da bomo s čim boljšim občutkom odšli naprej v tiste pomembne tekme."

Vzdušje na stadionu je bilo na tekmi proti Norveški odlično, na koncu, po odločilnem zadetku Benjamina Šeška, pa več kot fantastično. Toda pred tem nismo bili vajeni takšnih prizorov. Tribune so samevale, ozračje pa je bilo vse prej kot pozitivno. Kako sedaj to "novo", prijetno atmosfero nadaljevati in ohranjati, ni enostavna naloga, toda dejstvo je, da si reprezentanti zaslužijo podporo s tribun."V zadnjem obdobju je bilo stanje na stadionih malo žalostno, ja, toda, kar lahko mi kot igralci naredimo, je to, da prinesemo dobre rezultate, da pokažemo neko igro, ki je všečna, da navijači vidijo, da si zaslužimo več podpore. To je to, kar je z naše strani, ostalo je pa pač tudi na drugih, da privabijo čim več ljudi na stadione. Na zadnjih tekmah smo pokazali, da si želimo polnih stadionov, da nam to veliko pomeni, in upamo, da bo vse skupaj še trajalo."