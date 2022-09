Šporar: Šeško? Z njim je lahko igrati, saj je odličen igralec

Toda na začetku drugega polčasa je prejela precej poceni zadetek po napaki Žana Karničnika, a so se gostitelji pobrali in izenačili prek Andraža Šporarja, v 81. minuti pa tudi pripravili preobrat prek najboljšega slovenskega igralca Benjamina Šeška. Slovenija, ki je proti Norveški na enajsti medsebojni tekmi šele drugič zmagala, je to storila v pomembnem trenutku, saj je z zmago, prvi v ligi B, ostala v igri za nadaljevanje igranja v tem rangu tekmovanja. Zdaj ima dve točki prednosti pred Švedsko, ki pa jo danes ob 20.45 čaka še gostovanje v Srbiji. V vsakem primeru Slovenijo tudi v torek čaka težko delo, nenazadnje tam ne bosta igrala Jasmin Kurtić in Andraž Šporar zaradi kartonov.