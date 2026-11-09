Bijol si želi več podpore s tribun: To bi nam veliko pomenilo

Dober vtis, ki ga je slovenska nogometna reprezentanca pustila na zadnjih tekmah, je po mnenju Jake Bijola pomemben tudi za odnos z navijači. Posebej je izpostavil gostovanje na Škotskem, kjer je slovenska vrsta po kakovostni predstavi prišla do zmage. Takšne igre lahko znova vzbudijo zanimanje za reprezentanco, si pa branilec želi, da bi se to pokazalo tudi z nekoliko večjo podporo na tribunah.

"Mislim, da je bila to zagotovo ena boljših tekem, odkar sem jaz tukaj, kar zadeva kakovost igre in vse ostalo. To tudi normalno prebudi nekaj v navijačih. Želel bi si mogoče, da bi bilo še malo več podpore," je dejal Bijol.

Ob tem se zaveda, da nogomet prinaša tudi slabša obdobja, v katerih podpora ni samoumevna. Reprezentanti so po njegovih besedah že vajeni različnih razmer, zato trenutnega vzdušja ne spremljajo z evforijo. Pomembneje se mu zdi, da ekipa ne izgubi osredotočenosti in nadaljuje delo, ki ga je opravila v zadnjem obdobju.

"Konec koncev ni vedno vse lepo, tega smo že navajeni. Je pa vedno lepo, ko je tako, kot je zdaj. To je šele začetek. Treba je to naprej voditi v pravo smer in v Ljudskem vrtu bo en korak naprej, da to naredimo," je razmišljal slovenski branilec.

Tudi odnosi med reprezentanti so se po njegovih besedah skozi leta razvili povsem naravno. Igralci imajo zaradi klubskih obveznosti, evropskih tekem in zasedenih urnikov le malo časa za druženje, vendar ob vsakem reprezentančnem zboru hitro znova vzpostavijo pravi stik.