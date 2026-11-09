Bijol si želi več podpore s tribun: To bi nam veliko pomenilo

Dober vtis, ki ga je slovenska nogometna reprezentanca pustila na zadnjih tekmah, je po mnenju Jake Bijola pomemben tudi za odnos z navijači. Posebej je izpostavil gostovanje na Škotskem, kjer je slovenska vrsta po kakovostni predstavi prišla do zmage. Takšne igre lahko znova vzbudijo zanimanje za reprezentanco, si pa branilec želi, da bi se to pokazalo tudi z nekoliko večjo podporo na tribunah.
"Mislim, da je bila to zagotovo ena boljših tekem, odkar sem jaz tukaj, kar zadeva kakovost igre in vse ostalo. To tudi normalno prebudi nekaj v navijačih. Želel bi si mogoče, da bi bilo še malo več podpore," je dejal Bijol.
Ob tem se zaveda, da nogomet prinaša tudi slabša obdobja, v katerih podpora ni samoumevna. Reprezentanti so po njegovih besedah že vajeni različnih razmer, zato trenutnega vzdušja ne spremljajo z evforijo. Pomembneje se mu zdi, da ekipa ne izgubi osredotočenosti in nadaljuje delo, ki ga je opravila v zadnjem obdobju.
"Konec koncev ni vedno vse lepo, tega smo že navajeni. Je pa vedno lepo, ko je tako, kot je zdaj. To je šele začetek. Treba je to naprej voditi v pravo smer in v Ljudskem vrtu bo en korak naprej, da to naredimo," je razmišljal slovenski branilec.
Tudi odnosi med reprezentanti so se po njegovih besedah skozi leta razvili povsem naravno. Igralci imajo zaradi klubskih obveznosti, evropskih tekem in zasedenih urnikov le malo časa za druženje, vendar ob vsakem reprezentančnem zboru hitro znova vzpostavijo pravi stik.
Bijol je prepričan, da je dobro vzdušje znotraj ekipe eden od pomembnih temeljev za delo na igrišču. V zadnjih ciklih je opažal postopno izboljševanje igre, dobro pa je po njegovem mnenju delovalo tudi vse, kar se dogaja zunaj nogometnih zelenic.
"Skozi vse prejšnje tekme in cikle je šlo vse v pravo smer. Igra je bila vedno boljša, tudi kar zadeva vse ostalo, je vse funkcioniralo. Ni razlogov, da ne bi nadaljevali tako," je ocenil.
Pred Slovenci je zdaj zahtevna naloga. Švica je v skupini B1 dobila vse štiri tekme in z 12 točkami prepričljivo vodi, Slovenija jih ima sedem in je druga. Drugo mesto prinaša dodatne kvalifikacije za napredovanje v ligo A, neposredno pa napreduje le zmagovalec skupine. Petkov obračun v Mariboru bo tako pomemben tudi v boju za čim boljše izhodišče pred zadnjo tekmo.
Slovenski reprezentant ne skriva, da Švico vidi kot najtežjega tekmeca v skupini. Vseeno verjame, da se ji lahko Slovenija postavi po robu, tako kot se ji je že na prvi tekmi. Domače igrišče in drugačno vzdušje v Mariboru bi lahko bila dodatna spodbuda za slovensko vrsto.
"Zdaj nas zagotovo čaka najtežja tekma skupine proti Švici v Ljudskem vrtu. Tudi to je nekaj posebnega, nov naboj. Upamo, da bomo že v petek lahko potrdili drugo mesto v skupini in naredili še nekaj dodatnega pritiska na Švico," je povedal.
Po petkovi tekmi Slovence v ponedeljek čaka še gostovanje v Skopju proti Severni Makedoniji. Zaveda se, da je pred reprezentanco pomemben zaključek cikla, vendar poudarja, da motivacija pri igranju za Slovenijo nikoli ni vprašljiva. Vsak nastop prinaša novo odgovornost in priložnost za dokazovanje, pri čemer klubska minutaža ne spreminja odnosa do reprezentančnega dresa.
"Vsaka tekma je neko novo dokazovanje, ampak skrivnosti nogometa ni več. Definitivno je motivacija tu kot za vsako drugo tekmo. Za Slovenijo to sploh ni vprašanje. Ne spremeni se nekaj teh čustev in tega pristopa. Motivacija je bila vedno tu, kot za vse prejšnje nastope," je sklenil.
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