Bijola ne skrbi za minutažo v Leedsu: 'Dajte mi čas, da pokažem svoje'

Za steber slovenske obrambe Jako Bijola bo petkova tekma s Švedsko prva, odkar je italijanski Udinese zamenjal za angleški Leeds. Na Otoku se za zdaj ni naigral, na prve premierligaške minute še čaka, a pravi, da to na njegovo formo ni vplivalo. Zaveda se, da bo moral biti proti švedskim napadalnim zvezdnikom na najvišji ravni.

Zajetnih 18 milijonov evrov je na začetku poletja za Jako Bijola odštel novopečeni angleški prvoligaš Leeds United. 26-letni osrednji branilec je v klub prišel kot velika okrepitev. Na prvi tekmi je Leeds z 2:0 premagal Everton, a Bijol zaradi težko razumljivega pravila ni imel pravice nastopa, saj je moral odslužiti tekmo prepovedi, potem ko je na zadnji tekmi prejšnje sezone še v majici Udineseja prejel rdeč karton. Trener Leedsa Daniel Farke se je po dobrem uvodu v sezono odločil, da še naprej zaupa istim branilcem, zato je Bijol obračuna v drugem in tretjem krogu spremljal s klopi. "Dve tekmi na klopi ni neka strašna stvar. Najprej se moramo dobro pripraviti na jutri. Mislim, da smo vsi polni samozavesti še od prejšnjih rezultatov. Vemo, da lahko igramo proti komurkoli," je samozavestno razmišljal na četrtkovi novinarski konferenci.

26-letnik je doslej edini nastop v tej sezoni vknjižil v ligaškem pokalu, kjer je Leeds po enajstmetrovkah izgubil proti drugoligašu Sheffield Wednesdayju. Švedi pa bodo neprimerljivo zahtevnejši izziv. V razprodane Stožice prihajata napadalna zvezdnika – Liverpoolov Alexander Isak in Arsenalov Viktor Gyökeres. "Težko bo, morali si bomo pomagati in prepričan sem, da jih lahko ustavimo," dodaja Bijol, ki je bil v odgovorih na vprašanja švedskega novinarskega kolega redkobeseden. Dejal je, da gre za vrhunska napadalca, ki premoreta ogromno atributov. Isaku je nato čestital za rekorden prestop v Liverpool in dodal, da na obračunu med Slovenijo in Švedsko favorita ni.

Trening Slovenije pred obračunom s Švedsko icon-picture-layer-2 1 / 10

'S podporo Stožic lahko dosežemo dober rezultat'