Za Bijolom bo stal najdražji nogometaš v zgodovini kluba

Leeds se je s Traffordovim dosedanjim delodajalcem Manchester Cityjem dogovoril za prestop v višini 46,7 milijona evrov ter nekaj dodatkov. Dosedanji rekord je držal Georginio Rutter, ki je leta 2023 iz Hoffenheima prišel za 42 milijonov.

Trafford, ki je v angleški reprezentanci drugi vratar za Jordanom Pickfordom, bo hkrati postal četrti najdražji vratar v zgodovini. Več so stali le Kepa Arrizabalaga (iz Athletica Bilbaa v Chelsea za 84 milijonov), Alisson Becker (iz Rome v Liverpool za 78 milijonov) in Andre Onana (iz Interja v Manchester United za 55 milijonov evrov).