Za Bijolom bo stal najdražji nogometaš v zgodovini kluba

Leeds se je s Traffordovim dosedanjim delodajalcem Manchester Cityjem dogovoril za prestop v višini 46,7 milijona evrov ter nekaj dodatkov. Dosedanji rekord je držal Georginio Rutter, ki je leta 2023 iz Hoffenheima prišel za 42 milijonov.
Trafford, ki je v angleški reprezentanci drugi vratar za Jordanom Pickfordom, bo hkrati postal četrti najdražji vratar v zgodovini. Več so stali le Kepa Arrizabalaga (iz Athletica Bilbaa v Chelsea za 84 milijonov), Alisson Becker (iz Rome v Liverpool za 78 milijonov) in Andre Onana (iz Interja v Manchester United za 55 milijonov evrov).
Hkrati pa bo to tretja poletna okrepitev Leedsa po prihodih napadalca Harryja Wilsona iz Fulhama in branilca Tarika Muharemovića iz Sassuola.
Novinca pa je dobil tudi Leedsov tekmec iz angleške lige Bournemouth. Ta je pripeljal španskega desnega bočnega branilca Juanluja iz Seville za 12,9 milijona evrov. Nekdanji španski reprezentant do 21 let je podpisal petletno pogodbo.
22-letnik je tretja poletna okrepitev kluba po prihodih branilca Antonia Silve iz Benfice ter napadalca Alvara Rodrigueza iz Elcheja.
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