Bijolov in Lovrićev Udinese kljub številčni premoči klonil proti Milanu

Milančani so zmagali po tem, ko je že v 13. minuti zmagoviti gol dosegel Samuel Chukwueze. V 29. minuti pa je bil igralec domačih Tijjani Reijnders izključen, potem ko je v priložnosti za zadetek naredil prekršek nad Sandijem Lovrićem. Slovenski reprezentant je sicer za videmsko ekipo igral do 70. minute, Jaka Bijol pa je igral celo tekmo. Ta bi se sicer lahko končala tudi drugače, saj so sodniki Videmčanom zaradi nedovoljenega položaja razveljavili dva zadetka, slednji so imeli tudi žogo več v posesti in zapravili še nekaj priložnosti.

Samuel Chukwueze (desno) je zadel edini gol na srečanju in bil proglašen za igralca tekme. FOTO: AP icon-expand

Pred tem sta se Como in Parma razšla z 1:1, Genoa in Bologna pa z 2:2, pri čemer je za domače Andrea Pinamonti dosegel oba gola, drugega za točko v 85. minuti. Ob 20.45 bo še tekma med Juventusom in Laziem.

V nedeljo bo Domen Črnigoj z Venezio gostil Atalanto, preostale tekme pa so Empoli - Napoli, Lecce - Fiorentina, Cagliari - Torino in Roma - Inter. V ponedeljek bo še obračun Verone in Monze.