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Nogomet

Bijolov Leeds do točke, City do tretje zmage

London, 05. 09. 2026 21.16 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Jaka Bijol

Nogometaši Leedsa, pri katerih si kruh služi slovenski reprezentančni branilec Jaka Bijol, so tudi po tretjem krogu angleškega nogometnega prvenstva neporaženi. Po zmagi in remiju so na gostovanju pri Brightonu igrali neodločeno 1:1, Bijol pa je v igro vstopil v 62. minuti, ko so gosti še vodili z 1:0.

Brighton - Leeds
Brighton - Leeds
FOTO: Profimedia

V vodstvo jih je v 15. minuti popeljal Jayden Bogle, potem ko je najprej domači vratar ubranil strel Dominica Calvert-Lewina, odbito žogo pa je Japonec Ao Tanaka podal na nasprotno vratnico, kjer jo je Bogle potisnil v mrežo. Leeds lahko žaluje za zapravljenimi priložnostmi, predvsem v prvem polčasu, ko je bil precej boljši tekmec, Tanaka je med drugim zadel tudi okvir vrat. V drugem delu so se stvari nekoliko spremenile, Brighton pa je prišel do izenačenja v 71. minuti, ko je gol dosegel Hrvat Luka Vušković.

Manchester City je zabeležil še tretjo zmago. Sicer neprepričljivo, novinca v ligi Coventry je ugnal le z 1:0, edini zadetek na tekmi je v 26. minuti po podaji z desne strani Antoina Semenya z glavo v mrežo zabil norveški stroj za gole Erling Haaland.

Manchester City - Coventry City
Manchester City - Coventry City
FOTO: Profimedia

Tottenham tudi na tretji tekmi sezone ni zmagal, tudi na tretji tekmi ni dosegel gola, je pa osvojil točko na gostovanju pri Nottingham Forestu. Povsem enako velja tudi za Aston Villo, ki je gostovala pri po dveh krogih stoodstotnem Hullu in tudi odigrala tekmo brez golov. Hull se je z novo točko vsaj začasno prebil na drugo mesto lestvice, zaostaja le za Cityjem.

Neodločeno sta se končali tudi tekmi med Newcastlom in Bournemouthom, domačim je po zaostanku z 0:2 v 88. minuti točko zagotovil Jacob Ramsey, ter Brentfordom in Sunderlandom. Popoln preobrat pa je uspel Crystal Palaceu, ki je v londonskem obračunu po zaostanku 1:2 v gosteh premagal Fulham s 3:2. Dva gola za zmagovalce je dosegel Tyrick Mitchell, odločilnega pa je v 77. minuti prispeval Ben Chilwell.

Izidi angleške Premier lige, 5. september:

Newcastle - Bournemouth 2:2 (1:2)

Brentford - Sunderland 1:1 (0:0)

Brighton - Leeds 1:1 (0:1)

(Jaka Bijol je igral od 62. minute)

Fulham - Crystal Palace 2:3 (2:1)

Manchester City - Coventry 1:0 (1:0)

Nottingham Forest - Tottenham 0:0

Hull - Aston Villa 0:0

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