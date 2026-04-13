Nogomet

Bijolov Leeds izziva Šeškov United: oba Slovenca v prvi postavi

Manchester, 13. 04. 2026 20.05 pred eno minuto 1 min branja 0

Ž.Ž.
Benjamin Šeško

V 32. krogu angleškega prvenstva se bosta na Old Traffordu srečala Manchester United Benjamina Šeška in Leeds Jake Bijola. Oba Slovenca bosta obračun začela v prvi postavi.

Manchester United je na lestvici angleškega prvenstva tretji, točkovno pa je poravnan z Aston Villo. V primeru današnje zmage bi se nekoliko odlepil od zasedbe iz Birminghama in se utrdil na mestih, ki vodijo v Ligo prvakov.

Leeds je s 33 točkami na 15. mestu, tri točke pred 18. Tottenhamom, ki se nahaja v coni izpada.

V tekmi za naslov prvaka sicer ostajata le še Manchester City in Arsenal.

nogomet angleško prvenstvo manchester united leeds jaka bijol benjamin šeško

