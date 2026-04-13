Bijolov Leeds izziva Šeškov United: oba Slovenca v prvi postavi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Manchester United je na lestvici angleškega prvenstva tretji, točkovno pa je poravnan z Aston Villo. V primeru današnje zmage bi se nekoliko odlepil od zasedbe iz Birminghama in se utrdil na mestih, ki vodijo v Ligo prvakov.

Leeds je s 33 točkami na 15. mestu, tri točke pred 18. Tottenhamom, ki se nahaja v coni izpada.

V tekmi za naslov prvaka sicer ostajata le še Manchester City in Arsenal.