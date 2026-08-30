Bijolov Leeds rešil točko proti Brentfordu, Chelsea znova uspešen

Jaka Bijol je med polčasoma, ko je njegova ekipa zaostajala, ostal v slačilnici. Drugo zmago v sezoni je vknjižil Chelsea. S 4:3 je ugnal Brighton, v 32. minuti je po golih Romea Lavie, Pedra Neta in Joaa Pedra vodila že s 3:0, ob polčasu je bilo 3:1, v 63. minuti pa so se gosti po avtogolu Pedra povsem približali.
V 74. minuti se je Pedro oddolžil za napako, asistiral Colu Palmerju za 4:2, v šesti minuti sodnikovega dodatka pa je za kozmetični popravek poraza poskrbel Pascal Gross. Sunderland je doma z 1:0 premagal Fulham, edini gol je bil v 75. minuti delo Wilsona Isidorja, nogometaša s Haitija.
Izidi angleške Premier lige, 30. avgust:
Chelsea - Brighton 4:3 (3:1)
Lavia 4., Neto 14., Pedro 32., Palmer 74.; Yalcouye 35., Pedro (AG) 63., Gross 90+6.
Leeds - Brentford 1:1 (0:1)
Schade 41.; Calvert-Lewin 79.
(Jaka Bijol je odigral prvi polčas za Leeds)
Sunderland - Fulham 1:0 (0:0)
Isidor 75.
17.30 Manchester United - Ipswich -:-*
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.