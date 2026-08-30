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Nogomet

Bijolov Leeds rešil točko proti Brentfordu, Chelsea znova uspešen

London, 30. 08. 2026 17.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Leeds - Brentford

Nogometaši Leedsa po drugem krogu angleške lige ostajajo neporaženi, je pa ekipa slovenskega reprezentanta Jake Bijola po zmagi v prvem krogu proti Brentfordu pričakovala več kot točko. Na koncu je morala biti v obračunu z Brentfordom tudi z njo zadovoljna, saj jo je rešila v 79. minuti, ko je končni izid 1:1 postavil Dominic Calvert-Lewin.

Chelsea - Brighton
Chelsea - Brighton
FOTO: Profimedia

Jaka Bijol je med polčasoma, ko je njegova ekipa zaostajala, ostal v slačilnici. Drugo zmago v sezoni je vknjižil Chelsea. S 4:3 je ugnal Brighton, v 32. minuti je po golih Romea Lavie, Pedra Neta in Joaa Pedra vodila že s 3:0, ob polčasu je bilo 3:1, v 63. minuti pa so se gosti po avtogolu Pedra povsem približali.

V 74. minuti se je Pedro oddolžil za napako, asistiral Colu Palmerju za 4:2, v šesti minuti sodnikovega dodatka pa je za kozmetični popravek poraza poskrbel Pascal Gross. Sunderland je doma z 1:0 premagal Fulham, edini gol je bil v 75. minuti delo Wilsona Isidorja, nogometaša s Haitija.

Izidi angleške Premier lige, 30. avgust:

Chelsea - Brighton 4:3 (3:1)
Lavia 4., Neto 14., Pedro 32., Palmer 74.; Yalcouye 35., Pedro (AG) 63., Gross 90+6.

Leeds - Brentford 1:1 (0:1)
Schade 41.; Calvert-Lewin 79.
(Jaka Bijol je odigral prvi polčas za Leeds)

Sunderland - Fulham 1:0 (0:0)
Isidor 75.

17.30 Manchester United - Ipswich -:-*

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