Bijolov Leeds z domačo zmago naredil velik korak v boju za obstanek

Slovenski reprezentant Jaka Bijol je odigral celo tekmo, za njegovo ekipo so se med strelce vpisali James Justin (18.), Noah Okafor (20.) in Dominic Calvert-Lewin v peti minuti sodnikovega dodatka.

Bournemouth je še podaljšal svoj niz tekem brez poraza. Na gostovanju pri Newcastlu je zmagal z 2:1 in s tem postavil še pod večji vprašaj prihodnost Eddieja Howa na trenerskem mestu Newcastla.