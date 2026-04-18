Bijolov Leeds z domačo zmago naredil velik korak v boju za obstanek

Slovenski reprezentant Jaka Bijol je odigral celo tekmo, za njegovo ekipo so se med strelce vpisali James Justin (18.), Noah Okafor (20.) in Dominic Calvert-Lewin v peti minuti sodnikovega dodatka.
Bournemouth je še podaljšal svoj niz tekem brez poraza. Na gostovanju pri Newcastlu je zmagal z 2:1 in s tem postavil še pod večji vprašaj prihodnost Eddieja Howa na trenerskem mestu Newcastla.
Izidi angleške Premier lige, 18. april:
Brentford - Fulham 0:0
Leeds - Wolverhampton 3:0 (2:0)
Newcastle - Bournemouth 1:2 (0:1)
