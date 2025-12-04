Bijolov prvenec v Premier League: 'Od otroštva sem sanjal ta gol'

Jaka Bijol je zelo pomagal svojemu Leedsu, da je v 14. krogu angleške Premier League prekinil serijo štirih zaporednih porazov v ligi in napravil veliko presenečenje. S 3:1 je doma ugnal Chelsea, Slovenec pa je v šesti minuti prispeval prvi gol za svojo ekipo, kar je bil tudi njegov prvenec v angleški ligi. "Uresničile so se mi otroške sanje. Zabiti v Premier League je nekaj, kar sem hrepenel vse od svojih prvih nogometnih korakov," je otoškim medijem hitel pripovedovati slovenski reprezentančni branilec.

Nogometni klub Leeds United se je pred začetkom sezone vrnil v elitno angleško ligo. Ena prvih potez vodstva je bil nakup slovenskega reprezentančnega branilca Jake Bijola. Slovenec je z Otočani takrat podpisal petletno pogodbo. Bijol se je v Anglijo preseli iz italijanskega Udineseja, kjer je v zadnji sezoni zbral 37 nastopov v vseh tekmovanjih in dosegel dva zadetka.

Debi Jake Bijola v Premier League proti West Hamu. FOTO: Profimedia icon-expand

"Mogoče je to zame največji karierni izziv doslej. Ampak delam zato, ker je to velik izziv za vsakogar. Mislim pa, da sem tako jaz kot klub pripravljen na igranje v elitni angleški ligi," je konec poletja za spletno stran kluba povedal Bijol in obljubil, da bo dal vse od sebe ...

Jaka Bijol FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Potem pa bomo šli od tam naprej." Začetki so bili težavni, saj Velenjčan ni bil v prvem planu. Iz treninga v trening, iz tekme v tekmo se je njegov status pri Leedsu izboljševal. In zgodilo se je. 3.12. 2025 bo ostal z zlatimi črkami zapisan v njegovi karieri.

"Epski večer je za nami. Na zadnjih tekmah nismo dosegali rezultatov, ki smo si jih morda zaslužili, a smo verjeli vase. Proti Chelseaju smo imeli od prve minute pravo energijo. Zmago smo si zaslužili," je po dvoboju povedal 26-letni branilec slovenske reprezentance, ki je v zgodnji fazi z golom "odprl" obrambo Chelseaja.

"Začetki v Leedsu so bili zahtevni. Ni bilo lahko. Vedno pa je treba trdo delati in priložnost pride. Zgodilo se je prav to. Veselim se podobnih trenutkov. Ko se spomnim na gol, dobim kurjo polt. O tem sem sanjal. Vedno sem si želel doseči gol v Premier League. To je uresničitev otroških sanj," je poudaril Bijol, ki je prejel drugo najvišjo oceno na tekmi.

Jaka Bijol v dresu slovenske reprezentance. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Spomnimo videmski Udinese je Bijola, enega stebrov slovenske reprezentance, kupil leta 2022 od moskovskega CSKA za štiri milijone evrov. Slovenec je sicer nosil tudi dres Hannovra in velenjskega Rudarja. Bijol je tudi eden stebrov slovenske reprezentance, za katero je odigral 69 tekem, debitiral pa je leta 2018 pri 19 letih. Dosedanji najdražji prestopi slovenskih nogometašev:

1. Benjamin Šeško Leipzig -> Man. United 76,5 (2025/26) 2. Benjamin Šeško Salzburg -> Leipzig 24,0 (2023/24) 3. Kevin Kampl Bayer -> Leizpig 20,0 (2017/18) 4. Jaka Bijol Udinese -> Leeds 18,0 (2025/26) 5. Jan Oblak Benfica -> Atletico 16,0 (2014/15) 6. Samir Handanović Udinese -> Inter 15,0 (2012/13) 7. Zlatko Zahović Porto -> Olympiacos 13,5 (1999/00) 8. Kevin Kampl Salzburg -> Dortmund 12,0 (2014/15) 9. Kevin Kampl Dortmund -> Bayer 11,0 (2015/16) 10. Josip Iličić Palermo -> Fiorentina 9,0 (2013/14)