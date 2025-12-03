Bijolov prvenec za Leeds ob odmevni zmagi nad Chelseajem

Po kotu se je Jaka Bijol izmuznil svojemu čuvaju, visoko skočil in premagal vratarja Roberta Sancheza. Do konca je svoj prvi gol v Angliji za 2:0 dosegel Japonec Ao Tanaka, Pedro Neto je v 50. minuti izid znižal, zmago Leedsa pa je potrdil Dominic Calvert-Lewin.

Chelsea je po porazu padel na četrto mesto, prehitela ga je Aston Villa, ki je v obračunu z vrha lestvice na tekmi s kar sedmimi goli v gosteh ugnala Brighton. Domači so vodili z 2:0, gosti so z dvema goloma Ollia Watkinsa najprej izenačili na 2:2, v drugem delu pa povedli s 4:2. Brightonu je do konca tekme še uspelo znižati zaostanek, izenačiti pa ne.