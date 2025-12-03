Svetli način
Nogomet

Bijolov prvenec za Leeds ob odmevni zmagi nad Chelseajem

London, 03. 12. 2025 23.14

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V. , STA
Komentarji
0

Slovenski nogometni reprezentančni branilec Jaka Bijol je ob zmagi svojega moštva Leeds United v 14. krogu angleškega nogometnega prvenstva proti favoriziranemu londonskemu Chelseaju (3:1) prispeval vodilni zadetek za 1:0. Liverpool in Sunderland sta se razšla brez zmagovalca, na Anfieldu je bilo 1:1.

Po kotu se je Jaka Bijol izmuznil svojemu čuvaju, visoko skočil in premagal vratarja Roberta Sancheza. Do konca je svoj prvi gol v Angliji za 2:0 dosegel Japonec Ao Tanaka, Pedro Neto je v 50. minuti izid znižal, zmago Leedsa pa je potrdil Dominic Calvert-Lewin.

Chelsea je po porazu padel na četrto mesto, prehitela ga je Aston Villa, ki je v obračunu z vrha lestvice na tekmi s kar sedmimi goli v gosteh ugnala Brighton. Domači so vodili z 2:0, gosti so z dvema goloma Ollia Watkinsa najprej izenačili na 2:2, v drugem delu pa povedli s 4:2. Brightonu je do konca tekme še uspelo znižati zaostanek, izenačiti pa ne.

Statistični učinek Jake Bijola ob zmagi Leedsa proti Chelseaju.
Statistični učinek Jake Bijola ob zmagi Leedsa proti Chelseaju. FOTO: Sofascore.com

Vodilni Arsenal je vknjižil novo zmago, z 2:0 je ugnal Brentford. Mikel Merino ga je z glavo v 11. minuti povedel v vodstvo, v sodnikovem dodatku drugega dela je končni izid postavil Bukayo Saka.

Še naprej pa ne prepričuje Liverpool, ki na domačem terenu ni zmogel premagati Sunderlanda. Bil je celo na robu poraza, v 81. minuti ga je z izenačujočim golom rešil Florian Wirtz. Za Liverpool je bil to prvi neodločen izid v sezoni, z njim je na osmem mestu prehitel Manchester United Benjamina Šeška.

Statistika tekme: Leeds United - Chelsea (3:1)
Statistika tekme: Leeds United - Chelsea (3:1) FOTO: Sofascore.com

Zadnjeuvrščeni Wolverhampton je spet izgubil doma, z 1:0 ga je premagal Nottingham Forest. Z 1:0 je v gosteh zmagal tudi Crystal Palace, boljši je bil od predzadnjega Burnleyja.

Angleško prvenstvo, 14. krog, izidi sredinih tekem:

Arsenal - Brentford 2:0 (1:0)

Brighton - Aston Villa 3:4 (2:2)

Burnley - Crystal Palace 0:1 (0:1)

Wolverhampton - Nottingham Forest 0:1 (0:0)

Leeds - Chelsea 3:1 (2:0)

Liverpool - Sunderland 1:1 (0:0)

nogomet angleško prvenstvo leeds united chelsea jaka bijol
Naslednji članek

Madridski Real s prepričljivo zmago v Bilbau prekinil niz treh remijev

