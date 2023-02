Bijolova gol in podaja dovolj za točko Udineseja

Videmčani so na tekmi dvakrat povedli, a ostali brez treh točk. V prvi minuti oziroma po 25 sekundah je prav po podaji Bijola gol dosegel Iyenoma Udogie. Vsega pet minut kasneje je za Sassuolo izenačil Matheus Henrique, potem ko se je njegov strel nesrečno odbil od Bijola in premagal vratarja Marca Silvestrija.

Je pa Bijol na drugi strani v 28. minuti izkoristil lepo podajo Lazarja Samardžića in iztegnil nogo za novo vodstvo Videmčanov. To je bil Vuzeničanov tretji gol v sezoni. So pa že pred polčasom gostje izkoristili še eno napako domačih, ko je avtogol dosegel Nehuen Perez.