Bild: Hoeness odhaja z mesta predsednika Bayerna

Novico o tem, da se bo Uli Hoeness umaknil s predsedniškega mesta pri Bayernu, je sporočil časnik Bild. Zdaj 67-letni nekdanji nogometaš in pozneje vodja kluba, ki ga je popeljal med največje na svetu, še ni želel razkriti, kdaj se bo umaknil, dodal pa je, da kluba ne namerava popolnoma zapustiti. "Ostajam v upravnem odboru. Predsedniško mesto pa bom predal, ko bo čas za to," je dejal Hoeness v pogovoru za časnik ob robu dobrodelnega turnirja v golfu, ki ga je priredil bavarski klub. Hoeness je sicer nedavno dejal, da bo odločitev o morebitni novi kandidaturi za predsedniško mesto sprejel na zasedanju upravnega odbora kluba konec avgusta. Na vodilnih mestih kluba je od leta 1979, ko je po poškodbi, zaradi katere je moral končati kariero, že pri 27 letih postal menedžer in poskrbel za razširitev na vseh področjih, tako da je Bayern v zadnjih desetletjih postal eden najuspešnejših in največjih klubov na svetu. Predsedniško mesto je prevzel leta 2009. V štirih desetletjih je s klubom osvojil 21 naslovov nemškega prvaka, 12 pokalnih lovorik in dve zmagi v Ligi prvakov.

Najverjetnejši naslednik na mestu predsednika je Herbert Hainer, nekdanji direktor Adidasa in član upravnega odbora Bayerna, kot eden možnih kandidatov pa je visoko na lestvici tudi nekdanji zvezdniški vratar bavarskega kluba Oliver Kahn.