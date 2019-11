Klinsmann na čelo berlinske Herthe

Nekdanji selektor nemške in ameriške nogometne reprezentance Jürgen Klinsmann se po poročanju nemškega časnika Bild in televizijske mreže Sky vrača v nemško prvenstvo bundesligo. Klinsmann bo do konca sezone prevzel berlinsko Hertho, saj se je moral trener Ante Čović po slabem startu posloviti s trenerskega stolčka, je danes potrdil tudi klub.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Jürgen Klinsmann FOTO: Reuters Jürgen Klinsmann bo vodil Hertho le do konca sezone v Bundesligi, mesto njegovega pomočnika pa bo zasedel 55-letni nekdanji trener Werder Bremna, Alexander Nouri. Berlinska Hertha bo novega trenerja predstavila danes popoldan. Hertha je ta čas na 15. mestu nemškega prvenstva in je izgubila zadnje štiri tekme zaporedoma. Nedeljski poraz proti Augsburgu (0:4) naj bi zapečatil Čovićevo usodo. Klinsmann, ki se je nedavno pridružil nadzornemu odboru Herthe, je kot nogometaš leta 1990 z elfom osvojil svetovno prvenstvo, leta 1996 pa še evropsko. Kot selektor je Nemčijo popeljal do tretjega mesta na mundialu 2006, vodil je še reprezentanco ZDA, njegova edina služba v Bundesligi do zdaj pa je trajala manj kot leto dni, ko je bil v sezoni 2008/09 trener Bayerna.