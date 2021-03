Bild: Xabi Alonso bo prevzel Borussio Mönchengladbach

Alonso (na fotografiji) je v karieri nosil drese velikanov Anglije (Liverpool), Španije (Real Madrid) in Nemčije (Bayern).

Nemški tabloid Bild je v ponedeljek presenetil z informacijo, da bo Xabi Alonsov sezoni 2021/22 vodil prvoligaša Borussio Mönchengladbach. Vira nemški časnik ni razkril, medtem ko Alonso že od leta 2019 uspešno vodi B-ekipo španskega prvoligaša Real Sociedada, s katerim se v tretji španski ligi bori za napredovanje v višji rang tekmovanja. V svoji skupini je Real Sociedad pod Alonsom v tej sezoni osvojil prvo mesto in se prebil do zaključnih bojev, ki bodo odločali o napredovanju v Segundo Division.

Alonso, nekdanji evropski in svetovni prvak s člansko reprezentanco Španije, je trofeje zbiral tudi v klubskem nogometu in na vrh Lige prvakov splezal pri Liverpoolu in Real Madridu, nato pa kariero leta 2017 sklenil v vrstah münchenskega Bayerna.

Real Sociedad poročanja Bildani želel komentirati, rekoč, da je Alonso osredotočen na boj za napredovanje v drugoligaško tekmovanje. Gladbach, ki trenutno zaseda deseto mesto v 1. Bundesligi, je februarja potrdil, da išče novega trenerja, potem ko je postalo jasno, da se bo trenutni strateg članskega moštva Marco Rose z novo sezono preselil na klop lokalnega rivala Borussie Dortmund.