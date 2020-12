Bild: Zidane poklical Szoboszlaija, že januarja v Madridu?

Ni skrivnost, da se za Dominika Szoboszlaija"tepejo" največji evropski klubi, nemški Bild pa je udaril z zelo konkretno novico: trener madridskega Reala Zinedine Zidane je s telefonskim klicem poskušal prepričati napadalnega vezista, ki je šele nedavno dopolnil 20 let, da že januarja obljubi zvestobo aktualnim španskim prvakom.

"Real Madrid pospešuje svoje delovanje v lovu na madžarskega bisera Dominika Szoboszlaija," je poročanje nemških kolegov na svoji spletni strani komentiral madridski dnevnik AS. "Madridski trener Zinedine Zidane je prvič stopil v stik z napadalcem v zadnjih dneh. Med telefonskim pogovorom, ki sta ga opravila, je Zidane poskušal prepričati nogometaša, da podpiše za Real Madrid v prihajajočem zimskem prestopnem roku, ko je tudi sam Szoboszlai mislil zapustiti vrste Red Bull Salzburga in storiti naslednji korak v svoji obetavni karieri."

Bild trdi, da Szoboszlaiju godi zanimanje kluba s stadiona Santiago Bernabeu, čeprav je bil že v zaključnem delu pogajanj za prestop k "bratskemu" RB Leipzigu, kamor so se s Solnograškega preselili že številni produkti izjemnega klubskega ustroja, denimo Kevin Kampl, pa tudi Naby Keita, Marcel Sabitzerin Dayot Upamecano. Szoboszlai naj bi se tudi zavedal, da bi v Leipzigu lahko veliko bolj nemoteno napredoval, seveda v primerjavi z velikanom svetovnega nogometa, kjer bi imel veliko manj časa za izboljšave.

Na vsaki tekmi v povprečju vsaj en gol ali podaja

Njegova aktualna statistika je naravnost blesteča: na 17 tekmah Salzburga je sodeloval pri ravno toliko zadetkih, ASpa dodaja, da v tem trenutku še ni sprejel nobene odločitve, čeprav naj bi ga klic Zidana, ki ga vidi kot naslednika v teh trenutkih spet povsem izgubljenega španskega vezista Isca, "prijetno presenetil".

"Klic Zidana, ki Szoboszlaija vidi kot naslednika Isca na sredini zvezne vrste belih, je prijetno presenetil igralca. Vse kaže na to, da se bo njegova prihodnost razrešila v prihodnjih ednih, klubi kova Liverpool in Arsenal pa se prav tako zanimajo za enega od biserov tega trenutka, ki ga v njegovi domači državi že primerjajo z velikim Ferencom Puskasem. Tudi Szoboszlai sam se zaveda, da je zvezdnik žel uspehe pri Real Madridu, kjer si ga Zidane tudi želi že od januarja. Vse bo odvisno od Dominika,"je sklenil AS.

Na obračunu z moskovsko Lokomotivo je Szoboszlai v tej sezoni Lige prvakov zabil enega najlepših golov tekmovanja (začetek pri 9:15):